MotoGP, Marco Bezzecchi resta 1°: “Questa squadra va da matti”

Il doppio sesto posto nel weekend di Austin consente a Marco Bezzecchi di aggiungere 14 punti in classifica e conservare la leadership in MotoGP. La caduta di Francesco Bagnaia, mentre era al comando della gara domenicale, gioca un po’ a suo favore anche se la differenza tecnica tra i due propende maggiormente sul fronte del campione piemontese. Lascia Austin con un bottino di 64 punti e a +11 dal compagno di Academy.

Bezzecchi al limite sul COTA

Dopo i primi tre Gran Premi della stagione 2023 il Mooney VR46 Racing Team si attesta come la squadra più solida del Mondiale. Peccato che Marco Bezzecchi non sia riuscito a ripetere l’impresa di Termas, ma il COTA è un tracciato che ha messo a dura prova il suo stile di guida. “E’ stato un weekend difficile, non siamo riusciti a partire bene come in Argentina e Portogallo. Ho faticato un po’ venerdì, sabato sono venuto un po’ su e in gara stava andando bene. L’unica cosa che posso recriminarmi è che ho spinto troppo presto e non ha aiutato con la gomma davanti, sono andato in difficoltà sul lato destro, come sempre su questa pista. Negli ultimi sei o sette giri è stata una sopravvivenza. Forse potevo fare quarto, ma va bene il sesto posto“.

La svolta del sabato

L’anno scorso, quando il romagnolo del team VR46 era ancora un rookie, ha incassato un ritiro, ma il layout texano aveva messo a dura prova le doti di ‘Bez’. Stavolta ha dimostrato la sua fase di crescita, anche grazie ad una Ducati più aggiornata che gli permette di essere più forte in frenata. “Questa è una pista complicata, anche l’anno scorso è stata difficile. All’inizio la moto non mi permetteva di fare quello che volevo e per sopperire ai problemi guidavo in maniera un po’ troppo aggressiva e sbagliata nel primo giorno. Sabato siamo riusciti a fare una moto un po’ più dolce – sottolinea l’allievo della Academy a Sky Sport MotoGP – e sono riuscito a guidare un po’ meglio e questo ha fatto la differenza“.

Marco resta leader della MotoGP

Nessuno avrebbe immaginato che potesse trovarsi in testa alla classifica piloti dopo tre giornate. Merito anche di una squadra nata dalle ceneri del gruppo storico che ha affiancato Valentino Rossi. A cominciare dal suo capotecnico Matteo Flamigni, ex telemetrista del Dottore, con cui ha instaurato un feeling idilliaco. “La squadra va veramente da matti, sono tutti molto bravi e carichi, la mentalità è giusta e chi sta nel box dal mio lato è fantastico. Si può lottare per il Mondiale, non lo pensavo all’inizio e non voglio pensarlo adesso. Voglio migliorarmi per essere sempre più veloce, è troppo presto per pensarci, però la possibilità c’è in tutte le squadre nella MotoGP di adesso“.

