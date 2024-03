MotoGP, Marco Bezzecchi: problemi con la frizione Ducati

Marco Bezzecchi stenta a decollare in questa stagione MotoGP, dopo aver centrato nel 2023 il terzo posto finale in classifica piloti. A Portimao ha ottenuto una leggera tendenza al rialzo, ma la distanza dal podio resta sostanziale e sembra non essersi ancora acclimatato al passaggio dalla Ducati GP22 alla GP23. Undicesimo nella Sprint, sesto nelle qualifiche e nella gara domenicale: il primo problema da risolvere sembra essere la frizione.

Bezzecchi e la fase di partenza

La situazione è difficile per il team VR46 di Valentino Rossi. Sin dai test invernali, la squadra composta dai due italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio è rimasta indietro rispetto al gruppo, ma anche rispetto alle altre squadre Ducati. I piloti Lenovo, Pramac e Gresini hanno conquistato vittorie e podi nei primi due round MotoGP, il miglior piazzamento di un pilota VR46 è il sesto posto di Bezzecchi nel GP del Portogallo. Il giovane romagnolo è stato costantemente competitivo l’anno scorso ed è uscito dalla corsa al titolo mondiale sono nelle ultime tappi finali. Come nel 2023, la formazione di Tavullia dispone di una Desmosedici non ufficiale, ma dovrebbe essere un vantaggio nelle prima uscite stagionali. Al contrario, chi sta ottenendo buoni risultati con la GP23 è Marc Marquez con Gresini.

L’atmosfera è amara al Pertamina Enduro VR46 Racing, diretto da Pablo Nieto e Alessio Salucci, anche se il sesto posto di Portimao riaccende un bagliore di luce. Da parte sua Marco Bezzecchi riconosce di avere commesso un errore nella Sprint del sabato. “Purtroppo ho avuto una brutta impennata, che mi ha fatto perdere accelerazione. Questo mi ha fatto ritrovare nel gruppone in mezzo“. Da qui l’undicesimo posto finale. Per la prima volta spiega nel dettaglio che le partenze sono un punto saliente nei suoi risultati. “La frizione Ducati è stata dura per me fin dal mio primo anno in MotoGP. Neanche in Moto2 sono stato un eroe alla partenza, ma sto attraversando un periodo davvero difficile in MotoGP“.

Lo stile di guida

Sin dall’esordio in classe regina nel 2022 “ho avuto problemi a fare buone partenza, non sono mai riuscito a fare tre o quattro partenze identiche di seguito. L’anno scorso sono riuscito almeno ad essere abbastanza costante, anche se non troppo bene“, ha proseguito Bezzecchi. L’anno scorso ha vinto tre Gran Premi e una Sprint, ma con la GP23 sono aumentate le difficoltà, visto che richiede un differente stile di guida. “Sto ancora cercando di adattarmi perché non riesco ancora a guidare automaticamente“, ha ammesso il 23enne del team VR46. “L’anno scorso la mia forza era decelerare la moto in posizione inclinata con una forte pressione sui freni. Con questa moto funziona esattamente il contrario. Devi frenare bene la moto in linea retta e poi rilasciare il freno in modo che la moto sterzi in curva. Se rimani premuto più a lungo sul freno, la moto sterza molto meno rispetto all’anno scorso.“

Foto VR46