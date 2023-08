MotoGP, Marco Bezzecchi: non solo Ducati per il 2025

Marco Bezzecchi si è presentato a Montmelò con un futuro definito, visto che pochi giorni fa è stato ufficializzato il suo rinnovo con il team VR46 Racing. Nonostante la possibilità di approdare nel team Pramac Racing e di guidare una Ducati Desmosedici GP24, ha preferito rimanere nell’attuale squadra con una GP23. Nel 2024 non cambierà box, poi si vedrà.

MotoGP, Bezzecchi e il rinnovo col team VR46

Bezzecchi dalla Catalogna è tornato a parlare del suo rinnovo: “Non è stata una scelta facile. Quando hai la possibilità di avere una moto factory, devi prenderla in considerazione. Ma per me l’aspetto umano era più importante, in questi anni ho costruito un rapporto solido con i ragazzi del team. Vedere che Valentino Rossi mi spingeva a rimanere per me è stato importante. Vale crede in me da tanti anni, non sarei arrivato qui senza questa squadra“.

Valentino Rossi ha avuto un ruolo nella decisione presa da pilota romagnolo, che anche senza Ducati Desmosedici GP24 è convinto di poter fare molto bene l’anno prossimo: “Dire no alla moto ufficiale non è stato semplice, però Ducati ci sostiene comunque. Abbiamo il loro supporto, cercano sempre di aiutarci e consigliarci fino all’ultimo momento prima della gara. Sono certo che questo supporto non mancherà“.

Perché non due anni di contratto?

A Bezzecchi è stato domandato perché abbia preferito firmare un contratto di un anno invece che di due. La risposta è stata semplice e chiara: “Quando ho parlato con Vale e Uccio del contratto, avevamo la possibilità di firmare un contratto biennale. Io ho preferito firmare un annuale, perché magari per il 2025 ci saranno diversi posti disponibili nei team factory. L’obiettivo di tutti i piloti è salire su una moto ufficiale, per me è lo stesso“.

Il pilota riminese è pronto a valutare anche una soluzione diversa da Ducati per il 2025. Adesso è presto per parlarne e certamente approdare nella squadra ufficiale ducatista rappresenta la priorità. Al tempo stesso non scarta altre opzioni.

Foto: VR46 Racing