MotoGP, ufficiale: Sito Pons, nuovo ruolo in RNF Aprilia nel 2024

Di recente Pons Racing ha annunciato l’addio al Mondiale Moto2. Ora Sito Pons passerà in MotoGP con RNF Aprilia a partire dalla stagione 2024. La notizia era già rimbalzata negli ultimi giorni, alla vigilia delle prime prove in Catalunya è arrivata l’ufficialità. Il bicampione 250cc, da quattro decenni nel Motomondiale, ricoprirà una nuova veste nella squadra guidata da Razlan Razali. Nello specifico ricoprirà un ruolo dirigenziale da direttore generale delle entrate, occupandosi in particolare del settore degli sponsor.

“Con Pons eccellenza strategica”

Un interessante cambio di ruolo per un ex pilota (e campione del mondo) ed a breve anche ex capo di un team mondiale, diviso tra Moto2 e MotoE. Questo solo a fine anno, la collaborazione con RNF Aprilia infatti sarà effettiva a partire dalla stagione 2024. “La sua esperienza, la sua conoscenza approfondita e la sua dedizione si allineano con la nostra visione per la creazione di uno dei migliori team in MotoGP” è il primo commento di un entusiasta Razlan Razali. “Assieme a Sito Pons, la nostra missione è costruire una squadra stabile ed aspirare ad un’eccellenza strategica assieme ai nostri partner.”

“Accrescere il valore della squadra”

Una vita nel paddock del Motomondiale, Sito Pons chiude un lungo e significativo capitolo della sua importante carriera per iniziarne un altro ben differente. “Sono lieto di tornare in MotoGP, stavolta con CryptoDATA RNF” ha poi aggiunto Sito Pons. “Con questo nuovo ruolo metterò 40 anni di esperienza mondiale sul tavolo, un decennio da pilota ed altri tre da team principali sia in MotoGP che in Moto2. Il nostro obiettivo è accrescere il valore della squadra. Amo le sfide e sono contento di farne parte.”