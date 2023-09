MotoGP, Marco Bezzecchi furioso: “Sono stufo, è la seconda volta”

Marco Bezzecchi è rimasto coinvolto in un altro incidente all’inizio del GP di Catalunya e ha gareggiato dolorante, finendo solo 12° e vedendo aumentare il distacco dal secondo classificato Jorge Martin. Nella giornata di oggi sarà sottoposto a dei test medici per scongiurare il rischio di problemi seri di salute. Nel prossimo round MotoGP a Misano dovrebbe essere regolarmente in pista con la sua Desmosedici GP22 del Mooney VR46 Racing Team.

Bezzecchi e l’incidente del Montmelò

Gara complicata per il “Bez”, uscito di pista alla prima partenza e costretto a partire, dopo una brutta botta ricevuta, con la seconda moto con l’anteriore morbida. Partito dal 10° posto in griglia, ha cercato di gestire al meglio questa composizione di pneumatici e ha tagliato il traguardo conquistando quattro punti preziosi nel mondiale. Pochi per chi vuole puntare al titolo MotoGP, in una stagione che finora ha regalato grosse soddisfazioni. “Una gara da dimenticare, anche a causa dell’incidente di Pecco, che spero si riprenda presto. Dopo il warm-up ero contento perché con la media davanti avevo trovato un buon compromesso per la gara“.

Purtroppo la partenza del Montmelò si è rivelata disastrosa, come quella nella Sprint in Austria. “Ho preso un gran colpo alla mano sinistra, soprattutto al pollice. Ho provato a riavviare la moto, ma non ci sono riuscito e ho dovuto ripartire con la seconda moto“. La mescola soft coatta non è stata di aiuto, ma i dolori fisici preoccupano non poco Marco Bezzecchi e il suo team VR46. “Ho tenuto i denti stretti, ho cercato di fare tutto quello che potevo, negli ultimi giri ero molto dolorante. Torniamo a casa, facciamo tutti gli accertamenti medici necessari e proviamo a voltare pagina a Misano“.

La rabbia dopo la gara

Resta la rabbia per i punti andati persi anche in questo weekend, e non certo per colpa sua. “È stato come in Austria, non ho visto nulla e sono stato investito di nuovo da quattro moto“, ha detto la giovane stella Mooney VR46. “Ancora una volta si è trattato di un incidente che non sarebbe dovuto accadere. Purtroppo è andata così e purtroppo mi sono fatto male alla mano sinistra, alla gamba destra e alla schiena.” L’esatta entità degli infortuni verrà chiarita nelle prossime ore… “È bello essere in buoni rapporti con tutti ma questa è la seconda volta che vengo investito da quattro o cinque moto. E ne sono abbastanza stufo“.