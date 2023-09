A Misano è arrivato il giorno del test ufficiale per la classe MotoGP. Per le case giapponesi sarà uno snodo cruciale per proiettare il futuro, per Marc Marquez l’ultima occasione prima di chiarire dove correrà nel 2024. Nel paddock monta l’idea che possa firmare con Ducati Gresini, lo abbia già fatto?

La scelta di Marc Marquez

Difficile interpretare ciò che passa per la testa dell’otto volte campione del mondo, anche se il contratto con HRC fino alla fine della MotoGP 2024 dovrebbe essere un punto fermo. Ma la storia insegna che spesso i contratti sono fogli di carta che da un momento all’altro possono essere stracciati. Nel box Repsol Honda servono fatti e non parole, Marc Marquez è stanco di attendere e di promesse non mantenute. “Voglio decidere e mettere tutto in chiaro a breve“, ha commentato dopo il Gran Premio di Misano. “Hanno promesso troppo negli ultimi anni io invece vglio vedere le cose concrete“.

Il test decisivo di Misano

La RC213V che sarà in pista stamane a Misano avrà sicuramente degli importanti aggiornamenti, ma resta ancora lontana dalla moto che effettivamente vedremo nella prossima stagione MotoGP. Bisogna però cominciare a dimostrare che ai buoni propositi seguano i fatti. “C’è un nuovo project leader che penso stia lavorando anche con Kokubu per questa nuova moto, nuove idee“, ha spiegato Marc Marquez. Non esclude la possibilità di poter lasciare la casa dell’Ala dorata a fine anno, ne sapremo di più nei prossimi giorni. “Ho i miei tempi , non posso dire a che ora. Non può mancare molto perché siamo già a settembre. Ho i miei tempi e le mie teorie“.

Nel fine settimana di San Marino il collaudatore Stefan Bradl ha già provato alcune novità, ma dai primi dati le impressioni non sono molto incoraggianti. “Sembra un po’ diverso nel modo di guidare, ma le prestazioni non sono state molto diverse… Vedremo. Voglio aspettare, non voglio farmi contagiare dai commenti degli altri piloti. Voglio solo testare la moto, chiarirmi le idee e dare il miglior feedback agli ingegneri“. Poi sarà il momento degli annunci.

