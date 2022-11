MotoGP, Marc Marquez: Honda programma un test speciale a Jarama

A Valencia Marc Marquez proverà a salvare l’onore della Honda in questa stagione MotoGP, da martedì 8 novembre sarà la volta di pensare soltanto al Mondiale 2023. Dal Giappone dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti per il prototipo del prossimo anno, anche se ha già lamentato qualche ritardo nell’arrivo del nuovo materiale previsto per il test di Misano. Ma per l’otto volte iridato sono previsti altri impegni dopo il Gran Premio di Cheste.

Il test MotoGP a Valencia

A distanza di due giorni dall’ultima gara i piloti della MotoGP ritorneranno sullo stesso circuito per svolgere la prima giornata della preseason 2023. Un test davvero interessante in cui vedremo molte novità, come il passaggio di Alex Marquez a Gresini Racing, la promozione di Enea Bastianini nel Ducati Lenovo Team, il debutto del nuovo team Aprilia RNF con Raul Fernández e Miguel Oliveira e del GASGAS Factory Team con Pol Espargaró e Augusto Fernandez. Ma sarà anche la volta di vedere Joan Mir in sella alla Honda RC213V del team Repsol.

Marc Marquez darà il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra e festeggerà il suo primo decennio in MotoGP. Per la stagione 2023 HRC ha un unico obiettivo: tornare ad essere la Casa di riferimento della classe regina e ritornare a vincere il titolo piloti dopo una lunga siccità di tre anni. Nel test Irta di Valencia dovremmo vedere la moto 2023 in fase propedeutica.

Marquez atteso a Jarama

Dopo aver completato il martedì di prove ufficiali il fuoriclasse di Cervera tornerà a Madrid, dove ha preso casa da inizio anni. A distanza di 48 ore riscenderà in pista, giovedì 10 novembre, sul Circuito di Jarama (alle porte della capitale spagnola). Un evento organizzato da Repsol in cui Marc completerà diversi giri del tracciato madrileno con la sua RC213V-S, la MotoGP stradale che HRC gli ha regalato nel 2015 per gli allenamenti privati su pista.

L’otto volte iridato proverà per la prima volta il nuovo carburante sintetico che entrerà in vigore nel Motomondiale nel 2024 , prima con una miscela al 40%, cifra che salirà nel prossimo triennio fino a raggiungere il 100% nel 2027, data in cui tutte le categorie del motomondiale si sfideranno con carburante di origine non fossile. Marc Marquez proverà il biocarburante realizzato dal suo title sponsor, il colosso petrolifero spagnolo Repsol, utilizzando come materia prima i rifiuti lasciati dalla combustione dei combustibili fossili. Sarà la stessa “miscela” che Honda utilizzerà in MotoGP nel campionato 2024.