MotoGP, Alvaro Bautista era infortunato: “Ora posso confessarlo”

Alvaro Bautista ha terminato il weekend del suo ritorno in MotoGP con il penultimo posto nella gara di Sepang. Ben 53″5 incassati in 20 giri rispetto al vincitore Enea Bastianini. Sicuramente sperava di andare meglio, ma nel 2023 il suo lo ha già fatto confermandosi campione del mondo Superbike. Questa wild card era un premio e ha cercato di divertirsi con un prototipo che si è evoluto profondamente rispetto a quando lui correva nella top class. Sono arrivate fin troppe critiche ingiuste e fuori luogo nei suoi confronti.

MotoGP Malesia, Bautista non al 100% fisicamente

Certi commenti negativi diventano ancora di più sbagliati pensando a cosa Bautista ha dichiarato nel post gara: “Ora posso confessare che sono stati tre giorni davvero difficili per me. Dopo il brutto high side nei test di Jerez, avevo molto dolore al collo. Tuttavia, sono arrivato in Malesia senza particolari sensazioni negative. I problemi sono iniziati quando sono salito sulla moto per le prove libere di venerdì. Sono molto frustrato, ma sono comunque contento di aver portato a termine la gara, anche se non è stato affatto facile“.

Non saranno in pochi a dire che Alvaro sta solo cercando giustificazioni per la sua mancata competitività, ma la verità la sanno lui e gli uomini Ducati: “Non voglio cercare scuse e infatti è per questo che non ho mai parlato di questo problema negli ultimi giorni. Non ho detto nulla nemmeno ai miei tecnici quando mi hanno chiesto il motivo della differenza di prestazioni tra le curva a destra e quelle a sinistra. Non si trattava di dolore, ma di una vera e propria mancanza di forza nel braccio sinistro. Per questo motivo farò sicuramente dei controlli più approfonditi quando tornerò a casa. È un peccato perché ero convinto di poter fare meglio“.

Alvaro dispiaciuto

Bautista è parecchio amareggiato per non essere stato in grado di guidare al meglio: “Sono arrabbiato con me stesso, perché ho potuto divertirmi e non ho potuto spingere. Con questa moto devi forzare molto la frenata e io non avevo abbastanza forza sul braccio sinistro, quindi perdevo molto. Non sono frustrato per il risultato, ma perché non ho potuto guidare al massimo. Il mio problema è stato al 90% questo. Non ho potuto sfruttare la chance che ho avuto“.

Correre infortunato lo ha limitato moltissimo. Non sapremo mai come sarebbe andata senza quel problema fisico. La cosa certa è che certi commenti denigratori nei suoi confronti vanno cestinati.

Foto: Ducati