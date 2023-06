MotoGP, Luca Marini su Valentino Rossi: “Il riferimento è cambiato”

Luca Marini deve fare i conti con la fratellanza di Valentino Rossi, le domande dei media spesso vertono sul nove volte campione del mondo. I due fratelli hanno corso solo una stagione insieme nel campionato MotoGP, quando per Luca era l’esordio e per il Dottore l’anno dell’addio. Il pilota del team Mooney VR46 ci ha fatto ormai il callo, “ma non mi stanca, è una cosa che fa parte della mia vita e mi piace così. Quello che cambia è che Vale ha corso in un’era della MotoGP molto diversa da questa, quindi ora è molto difficile fare paragoni” .

Inizio di stagione in discesa

Dopo un’ottima preseason, con i migliori tempi a Valencia e Sepang, la stagione 2023 non è iniziata nel modo migliore, con un doppio zero a Portimao che però non ha afflitto Luca Marini. In Argentina è stato subito podio nella Sprint, ad Austin il primo podio nella gara domenicale alle spalle di Alex Rins. Migliora progressivamente il feeling con la Ducati Desmosedici, ma cresce anche la concorrenza, KTM compresa, un’autentica rivelazione dopo che nei test invernali sembrava impossibilitata a lottare per la vittoria.

Dalla sua parte il fatto di appartenere alla VR46 Academy e potersi allenare in gruppo con alcuni dei migliori piloti al mondo. “Bisogna essere umile per imparare dagli altri, dai tuoi avversari, che sono anche i tuoi compagni di allenamento. Guardare dove sono forti, cosa ti manca e cercare di imparare, di scambiare informazioni con calma senza nascondere le cose“.

Il pilota di riferimento in MotoGP

In questa stagione MotoGP gli allievi della Academy hanno superato già le aspettative, con Francesco Bagnaia leader del Mondiale e Marco Bezzecchi secondo in classifica e con due vittorie all’attivo. “Sicuramente Vale non pensava che noi quattro ce l’avremmo fatta in MotoGP, è stata una bella sorpresa“, ha raccontato a ‘Relevo’. “Il ruolo di Vale era molto importante quando correva e noi non eravamo ancora in MotoGP, perché lo avevamo come riferimento. Ma poi il riferimento è cambiato“. Franco Morbidelli era il riferimento nel 2020, “poi è stato Pecco a fare un grande salto di qualità fino a vincere il Mondiale, adesso è lui il riferimento“.

Non sarà l’anno clou per Luca Marini, in questa MotoGP ogni stagione è importante “altrimenti sei a casa“. Questa è la settimana del Mugello ed è innegabile che questo Gran Premio abbia un’importanza maggiore rispetto a molti altri appuntamenti. “Il mio sogno è salire sul podio al Mugello, è quello che cercherò di fare anche quest’anno. Ma in MotoGP non si sa mai, perché devi lottare contro altri 20 piloti di altissimo livello in ogni gara“.

Foto: MotoGP.com