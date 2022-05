Marc Marquez approda al Mugello per capire a che punto è la situazione della sua Honda RC213V. Sembra stano vedere il campione di Cervera faticare per le posizioni da podio, nel GP di Le Mans ha chiuso in sesta posizione con 15″ di distacco dal vincitore. Se da un lato è vero che tutti i piloti dell’Ala dorata stanno soffrendo, è pur vero che negli anni precedenti i colleghi di marca non hanno mai brillato mentre lui inanellava vittorie e titoli MotoGP. C’è forse dell’altro che non viene raccontato ai fan?

Quanta fatica nei week-end di MotoGP

Ad avanzare qualche dubbio è Chicho Lorenzo dal suo canale YouTube ‘Motogepeando’. Premettiamo che Marc Marquez da qualche mese ha deciso di trasferirsi a Madrid per sostenere delle sedute di fisioterapia settimanali. Una scelta di vita che spinge a pensare che questo percorso riabilitativo sarà ancora lungo. Inoltre all’inizio di ogni Gran Premio l’otto volte iridato sottolinea quanto sia importante preservare le energie in vista della gara domenicale, quasi sperando che arrivi la pioggia per limitare gli sforzi in moto. Costretto ad inseguire le scie per ottenere un buon posizionamento nelle qualifiche e in griglia, ogni fine settimana ripete di non essere pronto per ambire alla vittoria.

Il braccio di Marc Marquez

Di certo la RC213V è profondamente cambiata durante lo scorso inverno, manca del feeling con l’anteriore necessario per consentire a Marc Marquez di entrare in osmosi con la moto. Ma non bisognerebbe sottovalutare la reale condizione fisica del fenomeno di Cervera. Nel 2021 ha vinto tre gare, su circuiti a lui molto favorevoli, quest’anno non riesce a primeggiare neppure in tali circostanze. “Quello che è successo è che c’è stata una battuta d’arresto nella sua forma fisica, non è normale in nessun infortunio. Puoi avere un infortunio, ma nel processo di recupero devi andare migliorando, ma stiamo vedendo che tale miglioramento non c’è“, ha osservato Chicho Lorenzo.

Secondo alcune voci Marc Marquez necessiterebbe di un altro intervento chirurgico, ma al momento non ci sono conferme. Per il padre di Jorge Lorenzo la situazione inizierebbe ad essere più chiara ammettendo problemi ben più seri al braccio e alle spalla destri. “La situazione è più grave di quella che conosciamo come fan, leggendo o guardando video di informazione. Tutto questo non mi va bene. L’anno scorso vinceva gare, era più competitivo, ha passato più di un anno a riprendersi e non ha migliorato i suoi risultati“.