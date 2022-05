Aruba.it colpo doppio: rinnovo con Ducati in SBK, Michele Pirro in MotoGP

Aruba.it rafforza il proprio legame con Ducati, nella doppia veste di sponsor ma anche partner del progetto Superbile. Lo sviluppo più immediato riguarda la MotoGP: Michele Pirro, tester della Rossa, correrà tre volte come wild card con i colori della IT italiana: al Mugello il prossimo week end, in Catalunya e a Misano. Il logo di Aruba.it figurava già sulle Desmosedici ufficiali, adesso lo sbarco in top class è in grande stile.

Rinnovo della partnership in Superbike

Ma la notizia più interessante è il rinnovo del rapporto che intercorre dal 2015 sul fronte WorldSBK. In questo caso Aruba.it non è solo sponsor, ma proprietario del team factory che con il supporto tecnico e logistico di Feel Racing gestisce l’intero impegno. Da questa stagione Ducati Aruba.it corre anche in Supersport, sempre con appoggio diretto della marca bolognese.

Gioco a tutto campo

“Quello con Ducati è un legame saldo che non si esprime soltanto sui circuiti del campionato mondiale Superbike” ha commentato Stefano Cecconi, AD di Aruba.it e proprietario del team WorldSBK. “Si estende ad una collaborazione proficua tra le due aziende. Siamo orgogliosi di poter rappresentare Ducati sui circuiti di tutto il mondo e di aver rinnovato l’accordo che ci permetterà di farlo almeno fino al termine della stagione 2024. E da quest’anno partecipare come wild card a tre eventi del campionato mondiale MotoGP è per noi motivo di ulteriore soddisfazione e sottolinea il profondo legame con la casa di Borgo Panigale. Non sarà solo una nuova vetrina per Aruba.it, ma un’altra affascinante sfida che interpreteremo con lo stesso impegno e professionalità che ci ha contraddistinto fino ad oggi nel mondiale Superbike”.

Rapporto che si consolida

“Siamo davvero soddisfatti della partnership che ci lega da ormai otto anni ad Aruba.it” spiega Claudio Domenicali, AD Ducati. “E’ un’azienda che rappresenta, come Ducati, un’eccellenza italiana improntata all’innovazione. L’estensione dell’accordo fino al 2024 conferma la qualità di una collaborazione che è cresciuta anno dopo anno, sia sotto il profilo aziendale che sportivo. In questa stagione, al grande impegno profuso nel mondiale World Superbike, si aggiunge la nuova sfida del Campionato del mondo SuperSport e la soddisfazione di vedere correre anche in MotoGP una Ducati con i colori del team Aruba.it Racing, che ormai sono identificati da tutti gli appassionati come quelli naturali per le Panigale V4 R ufficiali impegnate nel campionato delle derivate di serie”.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”