MotoGP, LIVE GP Catalunya: segui le Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche MotoGP del GP di Catalunya 2021. Diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti in tempo reale, commenti, tempi e classifica.

14:08 – Pochi minuti al via delle qualifiche, Quartararo parte da favorito per la conquista della pole. Il francese sembra in uno stato di grazia e potrebbe prendere il largo in classifica.

Il riassunto delle FP4

14:00 – Le ultime prove libere si chiudono con Fabio Quartararo davanti a tutti in 1’39″602. A seguire Maverick Vinales e Miguel Oliveira con uno scarto di 4 decimi. 7° Valentino Rossi con un gap di 8 decimi.

13:55 – Caduta anche per Jorge Martin. Pochi minuti al termine delle FP4.

13:48 – Lunedì sarà giornata di test IRTA qui al Montmelò. Per Danilo Petrucci potrebbe finalmente arrivare il nuovo telaio già a disposizione dei team factory.

13:45 – Cade anche Iker Lecuona. Fabio Quartararo al momento è il più veloce in 1’39″681 seguito da Vinales e Oliveira. 6° Valentino Rossi.

13:40 – Nelle FP4 caduta alla curva 1 di Aleix Espargarò senza conseguenze. Si gira con gomme hard al posteriore che potrebbe essere la soluzione ideale in vista della gara di domani.

13:35 – Temperature dell’aria intorno ai 28°C, quelle dell’asfalto di poco oltre i 40°C. Nel paddock MotoGP è tempo di trattative per il prossimo anno. Il team Aramco VR46 Racing e Gresini Racing verso la firma con Ducati. Enea Bastianini dovrebbe proseguire in sella alla Rossa del team Gresini. Rossi e Dovizioso i due punti interrogativi…

13:3o – Alex Rins resta fermo ai box dopo l’incidente di giovedì in bici. Operato al braccio destro dal dott. Mir spera di recuperare in tempo per il Sachsenring.

Il riassunto delle FP1-2-3

Settimo round di qualifiche stagionale per la MotoGP che si ritrova ad affrontare le calde temperature dell’asfalto di Catalunya. Un tracciato con poco grip che metterà a dura prova tutti e indistintamente. Nella classifica combinata FP1-2-3 due le Yamaha al comando: 1° Franco Morbidelli in 1’38″929 seguito da Fabio Quartararo a 46 millesimi. Accesso diretto alla Q2 anche per le KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder e l’Aprilia di Aleix Espargarò che conferma l’ottimo stato di salute.

Nella top-10 rientra anche Valentino Rossi che brilla nelle FP3 a meno di mezzo secondo dal compagno di box. Partire dalle prime file sarà fondamentale per il campione di Tavullia che qui si gioca una chance per guadagnarsi il rinnovo di contratto. In Q2 anche il collega di marca Maverick Vinales, al suo primo week-end di lavoro con il nuovo capotecnico Silvano Galbusera. Oltre al campione del mondo Joan Mir e alle Ducati di Pecco Bagnaia e Johann Zarco.

Desmosedici GP in lieve difficoltà sul giro secco. Jack Miller dovrà passare per le forche caudine della Q1 e vedersela con i quattro alfieri della Honda. Ancora in difficoltà fisiche Marc Marquez che chiude i primi turni di libere al 15° posto. Ma occhi puntati anche su Danilo Petrucci ed Enea Bastianini. Alle 13:30 via libera all’ultima sessione di prove libere MotoGP, alle 14:10 si parte con la prima manche di qualifiche.