MotoGP, Jorge Lorenzo ritorna nel paddock… con una nuova veste

Jorge Lorenzo potrebbe tornare nel paddock della MotoGP in veste di commentatore TV per DAZN. Il pentacampione realizza un pallino che aveva da tempo.

Jorge Lorenzo potrebbe ritornare nel paddock della MotoGP, ma con la nuova veste di commentatore DAZN. Il cinque volte campione del mondo ha sempre manifestato l’intenzione di voler collaborare con un’emittente TV e mettere al servizio la sua esperienza maturata in 18 stagioni nel Motomondiale. Tre titoli MotoGP con Yamaha, due nella classe 250cc con Aprilia, ha scritto pagine di storia e rivalità con Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo in cabina di regia

Dopo il biennio in Ducati ha chiuso la carriera in sella alla Honda nel 2019. La Casa di Iwata ha provato a ingaggiarlo come collaudatore della sua amata YZR-M1, ma Jorge Lorenzo è stato impiegato in rare occasioni. Nel 2021 si è cimentato nel ruolo di commentatore sul suo canale YouTube, con commenti che a volte hanno fatto discutere, suscitando la reazione di alcuni suoi ex colleghi. E anche suo padre Chicho si distingue per i commenti spesso al vetriolo nel programma ‘Motogepeando’. Stavolta il maiorchino vuole fare le cose in grande e per un’emittente di prestigio come DAZN MotoGP, alternandosi con Alex Crivillè e Carlos Checa.

A dare l’indiscrezione è il direttore spagnolo Ernest Riveras in un video teaser lanciato sui social. Il noto giornalista prende il telefono per chiamare un ex pilota che presto si unirà alla sua squadra e organizzare una partita di paddle tennis. Nel video non viene mostrato chi sarà la new entry di DAZN, ma alcune frasi, tipo “campione” e “non incasinare troppo” lasciano pensare a Jorge Lorenzo. Non resta che attendere il 28 febbraio per avere la conferma ufficiale. Ancora una volta il pentacampione lascerà parlare molto di sé. L’anno scorso ha già collaborato con DAZN in alcune puntate. Finalmente può realizzare un pallino che aveva in testa da tempo.