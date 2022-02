Superbike, Scott Redding: “Il motore BMW è un bel problema”

Scott Redding è ritornato in Europa dopo l'inverno in California. Nella stagione Superbike 2022 è atteso da una difficile sfida in sella alla BMW.

Dopo due stagioni in Superbike con Ducati per Scott Redding inizia un nuovo anno e un’altra avventura con BMW. Chiusa al 3° posto la stagione 2021, il pilota inglese ha tenuto due test con la M1000RR a dicembre. Il primo all’Estoril, il secondo a Jerez, ma non ha potuto rilasciare dichiarazioni in merito perché sotto contratto con Aruba.it Racing Ducati fino al 31 dicembre 2021. Dopo l’inverno californiano dove si è allenato costantemente in mountain bike, Scott è ritornato in Europa.

Scott Redding sulla nuova moto

BMW schiererà un quartetto d’eccezione nella stagione 2022 del WorldSBK. Michael van der Mark e Scott Redding alla SMR, Loris Baz ed Eugene Laverty con Bonovo. L’ex alfiere Ducati dovrà prendere ulteriore confidenza con la moto tedesca per puntare al podio. “La mia prima impressione sulla BMW è stata che la moto fosse completamente diversa“, ha detto il britannico a Speedweek.com. “Il motore è molto diverso, questo è un bel problema per me. Non guidavo un quattro cilindri in linea dai tempi della Moto2. Ma mi sentivo abbastanza bene e cercavo di capire come guidarla. C’erano solo alcune piccole cose che volevo cambiare per farmi sentire più a mio agio sulla moto“.

Il programma di test BMW

Nel primo test in Portogallo ha guidato la BMW versione 2021, nel secondo a Jerez una nuova versione con alcuni aggiornamenti. Giornate importanti per Scott Redding al fine di familiarizzare con la moto e con il team. Il prossimo step sarà quello di adeguare lo stile di guida per sfruttare a pieno il potenziale della M1000RR. “C’è molto da fare prima del prossimo test“. A metà marzo ritornerà in pista per due giorni di test sul circuito di Misano. In quella circostanza avrà la moto definitiva con cui affronterà il prossimo campionato Superbike. “Sarà pronta per il prossimo test e lavoreremo con quella“. Seguiranno altre due giornate di test in Catalunya a fine marzo, poi ad Aragon per i test Dorna a pochi giorni dalla prima gara.