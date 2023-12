MotoGP, Jorge Lorenzo boccia Marini in Honda: “Ha fatto un errore”

Scaricata da Marc Marquez, la Honda ha deciso di puntare su Luca Marini e gli ha fatto firmare un contratto biennale. Sono stati diversi i piloti presi in considerazione e probabilmente l’italiano non era una primissima scelta, però era uno di quelli che si poteva liberare dal contratto in essere. Il team VR46 lo ha lasciato partire e lo ha sostituito con Fabio Di Giannantonio, un altro che HRC aveva nella lista dato che non aveva una sella per il 2024.

Marini ha debuttato sulla RC213V nel test a Valencia e non ha potuto rilasciare dichiarazioni sulla nuova moto. Comunque la moto giapponese è radicalmente cambiata rispetto all’ultima stagione ed è stato Joan Mir ha spiegarlo, ammettendo che ci sono stati miglioramenti. Ovviamente, bisognerà aspettare i test del 2024 per avere un quadro più chiaro della situazione. Senza dimenticare che la casa giapponese potrà contare su delle importanti concessioni per ridurre il gap da Ducati.

MotoGP, Marini in Honda: il pensiero di Lorenzo

Interpellato da AS sulla scelta fatta dal fratello di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ha espresso un’opinione molto chiara: “Sportivamente penso che sia un errore. Credo che la situazione disperata della Honda abbia creato un’opportunità a livello economico e contrattuale per Marini, per lui era difficile rifiutare. Io avrei dato priorità al fatto di avere la moto migliore per mostrare il mio potenziale e vincere il campionato“.

Il cinque volte campione del mondo ritiene che Marini avrebbe fatto meglio a rimanere sulla Ducati del team VR46 e che forse l’offerta economica di HRC abbia fatto la differenza: “Cambiare per soldi o per una sfida con una moto che in linea di principio è peggiore di quella che hai è complicato. Molti piloti si sono fatti male così. Lui ha già 25 anni e immaginare che la Honda diventi la migliore moto tra due-tre stagioni non è facile“.

RC213V da modificare

Lorenzo ha anche messo in evidenza la necessità di modificare la RC213V per adattarla al corpo di Marini: “È molto alto – spiega – e la Honda è una delle moto più piccole della griglia. Non so come faccia a salirci. Dovranno fare delle modifiche importanti, è alto quasi 1,90 metri. Io sono 1,72 ed ero a disagio con le gambe su quella moto. Mi è difficile immaginare Luca sulla Honda, dovranno fare qualcosa“.

Il maiorchino è convinto che passare dalla Ducati alla Honda sarà molto problematico: “Sono all’opposto in termini di confidenza all’anteriore. Marini farà molta fatica, tante cadute. Per me ha fatto un errore in termini di risultati“. Vedremo se Jorge avrà ragione o se Luca lo smentirà.