Sarà un 2024 davvero ricco di novità per Kaito Toba, che ha appena chiuso l’impegno nel Mondiale Moto3. Recentemente è arrivato l’annuncio del suo passaggio nel Mondiale Supersport (qui i dettagli), ma l’anno prossimo la sfida sarà doppia. È stato ufficializzato infatti anche il suo impegno nella Moto2 del JuniorGP con i colori del team Promoracing, reduce dal vice-campionato con Xavi Cardelus (l’anno prossimo nel Mondiale con Fantic). Un nuovo doppio impegno quindi per il pilota giapponese, sarà interessante osservare come se la caverà tra WorldSSP ed Europeo Moto2.

Toba-Promoracing, la nuova sfida

“È una grande opportunità per crescere e per formarmi in Moto2” è il primo commento di Kaito Toba, che manterrà il suo numero #27. “È un nuova sfida e credo che l’esperienza della squadra in questa categoria mi aiuterà ad ottenere risultati importanti. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione.” Non manca l’entusiasmo anche da parte del team manager Raul Jara: “Siamo felici di avere con noi Kaito Toba, un pilota giovane e di grande talento. Siamo lieti che abbia scelto la nostra squadra, specializzata nel dare aiuto ai piloti in arrivo dalle categorie minori. È una sfida che ci motiva molto.”

Foto: Promoracing Team