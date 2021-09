Johann Zarco è in viaggio per Aragón per il 13° evento della stagione MotoGP 2021. Ma stavolta in sella ad una Ducati molto particolare...

Che Johann Zarco fosse un pilota “vecchia maniera” è ormai chiaro da tempo. Ma ha deciso ora di lanciarsi in un’altra sfida. Il due volte campione Moto2 infatti è in viaggio per la tappa MotoGP ad Aragón in sella ad una Ducati 900 SS Darmah del 1981! Un ‘prestito’ da parte di Adrian Parassol, “stagista a vita” (come si definisce lui stesso). Ma anche giornalista, motociclista e conduttore di High Side, programma TV francese dedicato al mondo delle moto.

Come ci informano i nostri colleghi di Paddock-GP, è così che l’alfiere Pramac Ducati arriverà al 13° evento di questa intensa stagione 2021. Un’esperienza ‘inconsueta’ al giorno d’oggi per un pilota del Motomondiale, considerando i tanti che (per l’età o per non correre rischi) non hanno nemmeno la patente per una moto stradale. “Mi fa sognare! Chi in MotoGP ha le palle e la passione sufficiente per farlo? Bene, mi scuso in anticipo se arriva in ritardo per le FP1” ha scherzato Parassol via social, augurando buon viaggio al connazionale.