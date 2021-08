MotoGP, Johann Zarco solo 14°: “Un grosso errore di strategia”

Johann Zarco all'attacco per rimediare al 14° posto nel day-1. Sottolineando che "Non sarò fuori dalla top ten né sabato né domenica."

Dei piloti dotati della Ducati più aggiornata, Johann Zarco è stato insolitamente il più lontano dalla vetta. Il pilota Pramac, a caccia del riscatto dopo lo zero nel secondo round MotoGP in Austria, ricomincia dalla 14^ posizione in classifica combinata ottenuta dopo il primo giorno a Silverstone. Ma è lui stesso ad ammettere subito un errore di tattica, oltre a sottolineare il potenziale suo e della Desmosedici per il prosieguo del fine settimana. Aspettiamocelo all’attacco nelle FP3, a caccia della top ten, oltre che di quel passetto avanti che ancora non riesce a raggiungere…

“Ho sbagliato completamente strategia con la gomma morbida.” Zarco commenta così piazzamento con cui ha chiuso il venerdì britannico. “Ho provato ad aspettare qualcuno, ma la gomma si era raffreddata e non ho avuto abbastanza tempo. È stato un grosso errore di tattica.” Ma non è un dramma, anzi guarda con fiducia alle prove libere più importanti. “Dovrebbe essere asciutto, quindi avremo un’altra possibilità per andare forte.” Sottolineando che “Non rimarrò fuori dalla top ten né sabato né domenica.” Ma c’è qualcosa da limare. “Devo migliorare con gomme usate, la differenza con le nuove si sente e ho fatto un po’ fatica. Serve più costanza.”

Oltre a quel ‘qualcosa in più’ che sta cercando da un po’. “Sono tre settimane che cerco di fare un passo avanti, ma per il momento sto ristagnando” ha ammesso il pilota di Cannes. “Qui la moto si muove molto, scivola in alcuni punti ed è qualcosa che bisogna riuscire a controllare. Pensavo in generale di avere un feeling migliore, ma ancora non l’ho trovato.” Con riserva. “Forse siamo molto più vicini di quanto io non pensi. Dobbiamo quindi guardare le cose da un’altra prospettiva e cercare di fare un buon lavoro.”

Foto: motogp.com