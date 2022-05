MotoGP, Joan Mir e Marc Marquez nello stesso box: “Non ho paura”

Joan Mir e Marc Marquez potrebbero essere compagni di squadra nella prossima stagione MotoGP. L’uscita prossima della Suzuki ha spinto il maiorchino a mettersi sul mercato per trovare una sella libera e la Honda è la posizione più appetibile. Quella che potrebbe proiettarlo verso traguardi importanti o affossarlo come pilota. La convivenza con l’otto volte iridato non è facile per nessuno, non lo è stato per Dani Pedrosa, né per Jorge Lorenzo, né per Pol Espargarò.

Joan Mir e Marc Marquez

Non può esserci timore di una futura convivenza ai box, dal momento che si tratta dell’unica via di uscita da una situazione quasi paradossale. Campione del mondo di Moto3 nel 2017, di MotoGP nel 2020, con Suzuki che sta continuando a inanellare ottimi risultati, ma i vertici di Hamamatsu hanno virato per un taglio delle spese che costringe piloti, addetti ai lavori e Dorna a rivedere i programmi dell’immediato futuro. Perché sarà una corsa contro il tempo già dal prossimo week-end di Le Mans, quando manager e media saranno focalizzato sul nuovo scenario che vedremo dal 2023. Joan Mir è già con un piede in HRC: “Vediamo, sono sicuro che sia probabilmente il migliore della storia, ma essere il partner di Marc non mi intimidirebbe – dice a ‘Mundo Deportivo’ -. No, sono sicuro di no“.

Una sola vittoria in MotoGP

Tra i due campioni MotoGP non sono mancate schermaglie a distanza, soprattutto sulle scie, come avvenuto lo scorso anno a Misano. La RC213V non è una moto con cui pensare di vincere subito, o forse Joan Mir potrebbe essere l’eccezione. Da considerare che dall’esordio in classe regina nel 2019 il maiorchino ha sempre gareggiato con la GSX-RR collezionando una sola vittoria, nel Gran Premio di Valencia dell’anno iridato… “Sì, ma sto lottando per vincere. Devi sapere come superare i momenti difficili. Non ho vinto tutta la scorsa stagione e non è successo niente nemmeno nelle sei gare che abbiamo disputato quest’anno, ma ho fatto delle belle gare, ho lottato per le posizioni nel Mondiale… In altre parole, io penso di avere una buona prestazione. Che potrebbe essere migliore, sì, sono d’accordo – conclude Mir -, ma potrebbe anche essere peggio“.