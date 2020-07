MotoGP, Jerez2: Gli orari delle gare, diretta Sky-DAZN e differita TV8

Motomondiale di nuovo a Jerez. Gli orari delle gare MotoE, Moto3, Moto2 e MotoGP, diretta Sky-DAZN e differita TV8.

Secondo round MotoGP di scena a Jerez, tra caldo, sorprese e conferme. Dopo 128 eventi consecutivi (e per la prima volta nella classe regina) non sarà al via il campione Marc Márquez, fermato da un infortunio al braccio destro, nonostante i tentativi effettuati venerdì e sabato. Ricordiamo che Cal Crutchlow e Alex Rins sono in azione con lesioni di differente entità. Sarà in ogni caso una bella sfida per tutti.

Proveranno ad approfittarne innanzi tutto le Yamaha, a cominciare dal poleman Fabio Quartararo e da Maverick Viñales. L’alfiere Petronas SRT, reduce dalla prima vittoria MotoGP di sette giorni fa, cercherà il bis, ma non rimarrà a guardare il futuro compagno di box. Attenzione a Francesco Bagnaia terzo in griglia di partenza davanti a Valentino Rossi, risalito dopo le ultime modifiche effettuate sulla sua M1.

Non dimentichiamo anche le KTM, che brillano con Miguel Oliveira 5° e Brad Binder 9°, oltre a Pol Espargaró più arretrato solo per un incidente. Ducati in chiaroscuro, ma ci si attendono alcuni passi avanti in vista della gara. Soprattutto nel team factory, visto che in Pramac Racing la situazione sembra nettamente migliore. In casa Honda speranze riposte in Takaaki Nakagami, che si è mostrato piuttosto competitivo in questi giorni.

Il Gran Premio in TV e streaming

Il Gran Premio dell’Andalusia sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su DAZN, Now TV e Sky GP. I non abbonati dovranno accontentarsi della differita su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP e DAZN

Domenica 26 luglio

08:20-08:40 Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Moto2 Warm Up

09:20-09:40 MotoGP Warm Up

10:05 Gara MotoE

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

La programmazione TV8

Domenica 26 luglio

13:15 – MotoE GP Andalusia (Gara) Differita

13:30 – Paddock Live – Gara Live

14:15 – Moto3 GP Andalusia (Gara) Differita

14:45 – Paddock Live Live

15:15 – Paddock Live – Gara Live

15:30 – Moto2 GP Andalusia (Gara) Differita

16:00 – Paddock Live Live

16:30 – Grid GP Andalusia Live

17:00 – Paddock Live – Gara

17:15 – MotoGP GP Andalusia (Gara) Differita

17:45 – Paddock Live Live

18:00 – Zona Rossa Live