MotoGP, Jerez2: Fabio Quartararo in evidenza nel warm up

Fabio Quartararo svetta nel warm up MotoGP. Il poleman precede Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Francesco Bagnaia.

Il poleman del Gran Premio MotoGP d’Andalucía fa suo anche il warm up. Fabio Quartararo stampa il miglior crono nell’ultima sessione prima della gara, un’ulteriore conferma dell’intenzione di conquistare il secondo successo dopo la prima affermazione di sette giorni fa. Segue Andrea Dovizioso, ricordiamo solo 14° in griglia, terza piazza per Maverick Viñales.

Ultimi aggiustamenti sulle rispettive MotoGP, non mancano anche alcuni test di flag-to-flag, nonché prove di gomme per un evento che si preannuncia davvero rovente. Pneumatico medio lasciato in disparte, gli abbinamenti che vediamo sono hard-soft e doppia soft. Secondo quanto dichiarato da Taramasso, la gomma più morbida dovrebbe iniziare a cedere dopo 17-20 giri (in una gara di 25 tornate).

Con gli oltre 60° C accusati sabato in qualifica, ed una gara svolgere circa alla stessa ora, sarà sicuramente una competizione difficile. Crutchlow e Rins pronti alla battaglia nonostante le recenti lesioni, Yamaha determinata a dominare ancora, Ducati a due facce, KTM si prepara a sorprendere ancora. Alle 14:00 (gli orari TV) scatta quella che si preannuncia un’emozionante competizione.

