MotoGP, Jerez: Gli orari TV, diretta Sky Sport-DAZN e differita TV8

Il Motomondiale 2020 riparte a Jerez. Ecco tutti gli orari per non perdere nemmeno un turno: diretta Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

La lunga pausa è giunta al termine, il Motomondiale torna in azione questo fine settimana. Prima, il 15 luglio, le classi MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE svolgeranno dei test, per poi cominciare a fare sul serio. Jerez de la Frontera si prepara ad ospitare il Gran Premio di Spagna, il primo di due round consecutivi sullo stesso tracciato (il calendario completo). La diretta di tutti i turni, dalle libere alle gare, su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sarà invece garantita la differita di qualifiche e gare.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Venerdì 17 luglio

09:00-09:40 Diretta Moto3 Prove Libere 1

09:55-10:40 Diretta MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:40 Diretta Moto2 Prove Libere 1

11:50-12:20 Diretta MotoE Prove Libere 1

13:15-13:55 Diretta Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 Diretta MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Diretta Moto2 Prove Libere 2

16:05-16:35 Diretta MotoE Prove Libere 2

Sabato 18 luglio

09:00-09:40 Diretta Moto3 Prove Libere 3

09:55-10:40 Diretta MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Diretta Moto2 Prove Libere 3

11:50-12:20 Diretta MotoE Prove Libere 3

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:05-16:45 Diretta MotoE E-Pole

Domenica 19 luglio

08:20-08:40 Diretta Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Diretta Moto2 Warm Up

09:20-09:40 Diretta MotoGP Warm Up

10:05 Diretta MotoE Gara

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

Programmazione TV8

Come accennato inizialmente, qualifiche e gare di questa ripartenza di stagione saranno visibili non a pagamento anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. I turni però saranno visibili in differita di qualche ora: la sintesi delle qualifiche il sabato, le gare integrali la domenica.

Sabato 18 luglio

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 19 luglio

14:00 Differita Moto3 Gara

15:30 Differita Moto2 Gara

17:00 Differita MotoGP Gara