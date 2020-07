Il 18 luglio torna Garage Dreams, il motolavaggio dei sogni

Il 18 luglio a Milano, via Gardone 22, fatevi lavare la moto da Motospalsh. Una giornata di divertimento per aiutare bambini che ne hanno bisogno

Motosplash e l’associazione Ciapa la moto insieme per Garage Dreams, un evento stavolta dal risvolto solidale. Nella giornata di 18 luglio, dalle 10 alle 18, sarà possibile recarsi nella storica sede di via Gardone 22, a Milano, per far lavare la propria moto dal personale di Motosplash. Quanto raccolto andrà interamente alla Casa dei bimbi del progetto ZeroSei, Fondazione L’Albero della Vita-onlus.

Di cosa parliamo? Cos’è la Casa dei bimbi? Si tratta nientemeno che di un’accogliente comunità. Minori di età tra zero e sei anni, con alle spalle situazioni drammatiche (soprattutto di povertà), qui trovano protezione e riparo, insieme a tutto ciò che serve per crescere, in attesa di un futuro migliore. Durante la giornata del 18 luglio, i piccoli andranno a trovare la sede di Motosplash per divertirsi con le tante sorprese che li attendono. Ci sarà anche un’ambulanza del reparto Emergenza Milano Soccorso. L’associazione No Barrier poi farà nascere i sorrisi sui volti dei bimbi portandoli in sella alle loro moto.

Il 18 luglio dalle 10 alle 18 il personale di Motosplash provvederà a lavare la propria moto sporca con la consueta professionalità. Le ragazze di Ciapa la moto, in costume da bagno, si occuperanno di asciugarla e lucidarla, sempre sotto la stretta supervisione del Giamba! Dopo il lavaggio sarà possibile fare uno shooting fotografico con la propria moto, un perfetto ricordo di una bellissima giornata.