Tra un infortunio e problematiche varie nel suo 2021, Miguel Oliveira ci ha messo un po’ per ritrovarsi. Aggiungiamo un primo GP decisamente da dimenticare, aumentando ancora di più la voglia di riscatto. L’occasione è arrivata a Mandalika, su una pista complessa ed in una gara condizionata dalla pioggia. Dopo il podio di Binder, KTM aspettava anche lui e non è rimasta delusa. Un trionfo cercato, solido, senza sbavature, che l’ha finalmente rimesso in gioco e che ha pure portato la casa di Mattinghofen in vetta tra i costruttori. Segnali di un pacchetto moto-piloti che ha iniziato alla grande il 2022.

Tattica vincente

Settimo in griglia di partenza dopo un’ottima qualifica, si è subito messo in evidenza con una partenza magistrale. Già un momento determinante. “Non vedevo nulla dietro ai piloti per la pioggia” ha ammesso. Da quel momento lui e Jack Miller hanno iniziato a lasciarsi alle spalle tutti gli altri, mostrando un feeling invidiabile su pista bagnata. Pur ammettendo che “È stato difficile capire qual era il limite ed il livello di grip in queste condizioni.” Un aiuto però è arrivato dal collega Ducati. “Ho seguito Jack per un paio di giri, finché non ho capito un po’ di più la situazione. Quando ho visto che potevo essere un po’ più veloce di lui l’ho superato, pensando solo di accumulare un buon gap e cercando di non commettere errori.”

“So che stava tornando”

In questo modo ha vanificato il disperato tentativo finale di Quartararo, rimasto a distanza. “Se ci fossero stati quei sette giri in più… So che Fabio stava arrivando.” Ma non è successo: ecco l’agognato ritorno sul podio, anzi meglio, alla vittoria. “A livello emotivo è stato come salire su un ottovolante” ha aggiunto ridendo. Una gara complessa, in molti hanno accusato difficoltà. “Ho visto Pecco [Bagnaia] e Jorge [Martín], probabilmente caduto per la tanta acqua nella prima curva. Ad essere sincero non me n’ero accorto, ma d’istinto sono riuscito ad evitarla, mi è andata bene.” KTM ora è da top? “Abbiamo disputato solo due gare. Certo se vogliamo continuare così dobbiamo lavorare molto, visto il livello attuale in MotoGP.”

Una promessa ed una dedica

Finalmente il ritorno in alto. “Gli ultimi mesi non sono stati semplici, tornare a vincere è molto emozionante.” Il pensiero va poi alla famiglia: alla fine dell’anno scorso lui e la moglie Andreia sono diventati genitori di Alice. Essendo questo il primo risultato importante da papà, non poteva mancare una dedica alla sua bimba. “Avevo promesso a mia figlia che avrei portato a casa un trofeo dall’Indonesia, quindi questo è per te piccola!” è stato il commento a caldo al parco chiuso. Ma non solo, c’è un’altra persona da citare. “Voglio dedicare questo podio ad un ragazzo di nome Rizman. Fa parte dello staff del hotel in cui alloggio e mi ha supportato per tutto il weekend. È uno splendido ragazzo e gli ho promesso che gli avrei dedicato il podio se fossi riuscito a salirci.” E non se n’è dimenticato.

