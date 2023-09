Ducati può vantare tre piloti nelle prime tre posizioni in classifica MotoGP. Il titolo mondiale è nuovamente assicurato tra le mani della Casa di Borgo Panigale, anche se la caduta di Francesco Bagnaia rende più spasmodico questo finale di stagione. Gigi Dall’Igna fa un’analisi di questa emozionante sfida interna alla vigilia del Gran Premio di Motegi.

La caduta di Bagnaia al Buddh

Il ko di Bagnaia al Buddh International Circuit ha consentito ai suoi diretti inseguitori di avvicinarsi e mettere pressione sul box del team Ducati factory. Ancora una volta il campione di Chivasso commette un errore che non consente di dormire sonni tranquilli e lascia in apprensione il marchio emiliano. Non ci saranno ordini di scuderia, se non quello di non azzardare mosse pericolose tra i piloti Ducati. “Una caduta era l’ultima cosa di cui avevamo bisogno“, ha commentato il direttore generale Gigi Dall’Igna come riporta Motosan. “Bagnaia stava gestendo in modo ottimale lo scontro diretto con Martin, dopo aver sofferto più del previsto nella Sprint. Purtroppo è bastata una piccola indecisione perché la sua gara finisse nella ghiaia, perdendo così diversi punti preziosi per il mondiale“.

Gli inseguitori Martin e Bezzecchi

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race ed è arrivato secondo nella gara domenicale, riconfermando di avere tutte le carte in regola per puntare al titolo MotoGP (e al team ufficiale). “Jorge, nonostante la disidratazione e una gomma posteriore non perfetta, ha lottato fino alla fine come un leone, conquistando finalmente un secondo posto che vale quanto una vittoria nella sua potente rimonta in classifica“, ha proseguito l’ingegnere veneto.

Dulcis in fundo, c’è Marco Bezzecchi che vuole dire la sua sua anche con una moto non ufficiale, vincendo la gara indiana con una spettacolare prova di forza. A lui il merito di aver regalato il decimo trionfo stagionale alla Ducati. “Bezzecchi è stato semplicemente incredibile. Con un ritmo assolutamente proibitivo per chiunque, dominando assolutamente una gara senza tante storie. Ha avuto più da dare di chiunque altro durante tutto il weekend, e lo ha dimostrato domenica con una prestazione superba. Si è trovato perfettamente a suo agio sia in moto che su questa pista e con la sua voglia di vincere, la sua caparbietà e un comportamento degno di un veterano navigato, si è dimostrato ancora una volta impressionante. Congratulazioni!“.

