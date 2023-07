MotoGP, Franco Morbidelli: “Valentino mi sfida su tutto”

Regna l’attesa per conoscere il futuro di Franco Morbidelli, conteso tra la MotoGP e la Superbike. Negli ultimi anni ha subito alcune battute d’arresto, a seguito del passaggio al team Yamaha factory. Il feeling con la M1 ufficiale non è mai stato instaurato, per alcuni anche la separazione dal capotecnico Ramon Forcada ha influito in parte. Fatto sta che dal 2024 l’allievo della VR46 Academy non sarà più in classe regina con il marchio di Iwata.

Il momento ‘no’ di Morbidelli

La VR46 Academy è stata un’importante fonte di riferimento per il pilota italo-brasiliano, con il gruppo di Tavullia che lo sostiene anche dal punto di vista amministrativo e legale, oltre che sportivo. Da quando è

entrato a far parte del team ufficiale Yamaha, Franco Morbidelli non è mai salito sul podio ed è lontano anni luce dalla forma della stagione MotoGP 2020, in cui ha vinto tre Gran Premi ed è arrivato secondo in classifica finale.

Dal 2021 ad oggi è arrivato solo una volta tra i primi 6, numeri che lo costringono a cambiare rotta in vista della prossima stagione. Al momento si ipotizza che Alex Rins prenderà il suo posto, anche se per avere informazioni ufficiali dovremo forse attendere la ripresa del Motomondiale agli inizi di agosto. Il mentore Valentino Rossi è stato di grande aiuto nei momenti difficili e continuano ad allenarsi con l’armonia e l’intensità di sempre.

Il supporto della Academy VR46

Il nove volte iridato è stato sempre non solo un maestro, ma anche un amico che lo ha aiutato anche nei momenti più difficili della sua vita. “La cosa migliore della Academy è che Vale e gli altri ragazzi ti sfidano costantemente. Cresci con lei e superi meglio le fasi difficili. Diventi una persona migliore e un pilota migliore“, ha raccontato ad ‘Autosport’. “In allenamento Vale mi sfida su tutto. Anche se si è ritirato rimane molto competitivo. Questo vale sia per gli allenamenti con il kart che con la R1. È molto competitivo in tutto, come è sempre stato nella sua carriera agonistica“.

Anche nell’ultimo anno il supporto della VR46 non gli è mai mancato, ricevendo i necessari stimoli per guardare avanti. “Questo mi ha aiutato molto nei momenti difficili dell’anno scorso“, ammette Morbidelli. “Durante l’allenamento al Ranch, ho visto che avevo ancora del potenziale. Quando ero a casa, sentivo di essere il solito Franky. Ero veloce in ogni situazione. Cerco di migliorare cose che per me non sono così facili. Voglio capire cosa posso fare meglio. Allo stesso tempo, voglio anche migliorare cose in cui penso di essere già bravo“.

