MotoGP, Luca Marini sposa Marta: giorni contati per la luna di miele

Il grande giorno di Luca Marini è arrivato, venerdì 21 luglio è la data fissata per il matrimonio con Marta Vincenzi, la fidanzata di vecchia data che da oggi sarà sua moglie. Il pilota del team Mooney VR46 raggiunge una tappa fondamentale nella sua vita privata in attesa di centrare la sua prima vittoria in MotoGP più volte sfiorata.

L’ascesa di Luca Marini

Nessun cambiamento di programma per la stagione 2024: il fratello di Valentino Rossi è legato fino al prossimo anno alla squadra del team satellite Ducati. Nelle prime otto gare di questo campionato ha centrato un podio nella gara sprint di Termas de Rio Hondo, un secondo posto ad Austin, 4° al Gran Premio d’Italia. Un bottino di 98 punti che lo proiettano al sesto posto in classifica piloti MotoGP 2023. Luca Marini ha decisamente alzato l’asticella delle sue prestazioni, forte di una Desmosedici GP22 fortemente competitiva. Merito anche del suo step personale nello stile di guida che gli consente di essere veloce sia sul giro secco che sul passo gara.

Dopo la gara di Assen, prima della pausa estiva, ha riassunto così la prima parte del Mondiale: “È stato un inizio d’anno positivo poiché abbiamo lottato per i primi cinque posti in ogni gara. Sono orgoglioso dei nostri progressi perché rispetto al 2022 siamo migliorati molto“. Peccato per i punti andati persi nella gara di apertura a Portimao, dove è finito a terra sia nella MotoGP Sprint (contatto con Enea Bastianini) che nella gara domenicale. “Nella terza sessione di prove libere sono caduto e da quel momento in poi non ha più funzionato“.

Matrimonio e obiettivi per il 2023

In un campionato sempre più al limite, dove le distanze sono ravvicinatissime e il livello è molto alto, l’alfiere di Tavullia insidia persistentemente le zone di vertice. “In ogni gara ci sono molti potenziali vincitori. A livello tecnico, la Ducati è attualmente un passo avanti rispetto alle altre case, e dobbiamo difendere questo vantaggio nella seconda parte della stagione. Pecco è in ottima forma ed è quindi favorito per il titolo, ma possiamo lottare anche noi. Tutti aspirano a strappargli la corona“.

Nel giorno del suo matrimonio saranno presenti tutti gli amici della VR46 Academy, da Francesco Bagnaia a Marco Bezzecchi, compagno di squadra che ha già conquistato una moto ufficiale per il prossimo anno. Sui social sono apparse le prime immagini “pre-wedding” con i novelli sposi vestiti di bianco. Ci sarà poco tempo da dedicare alla luna di miele, visto che il Gran Premio di Silverstone è quasi alle porte (4-6 agosto). Dopo il ritorno dalla breve vacanza a Ibiza ha ripreso ad allenarsi al Ranch e con le minimoto. Gli obiettivi sono ormai chiari: “Voglio lottare per il podio in ogni GP e vincere una gara. Non sarà facile perché il livello è molto alto. Ma ci avviciniamo ogni fine settimana“.