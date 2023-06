MotoGP, Franco Morbidelli: due opzioni per il suo futuro

Al Mugello Franco Morbidelli ha chiuso decimo al termine di un weekend MotoGP assai complicato, anticipando di un soffio il compagno di squadra Fabio Quartararo. Il distacco dal vincitore Francesco Bagnaia è di 17 secondi, 46 i punti iridati raccolti nei primi sei round del 2023. Per il pilota della VR46 Academy di Valentino Rossi sono giorni di grande attenzione: il suo futuro con Yamaha potrebbe essere al capolinea?

Nell’incontro con i media al Sachsenrig l’italo-brasiliano ha risposto in modo ermetico sulla vicenda, segno che la trattativa è ancora in corso e non c’è nulla di confermato. “È stato bello farmi valere, difendermi, chiarire ai media e alla gente che la mia velocità è molto accettabile al momento“, ha sottolineato Morbidelli. “Perché la mia velocità è la stessa di un campione del mondo e di un ragazzo che ha sempre saputo fare una grande differenza rispetto ai suoi compagni di squadra. Dopo questo quarto di stagione, la mia velocità è molto simile“.

Morbidelli attende le mosse di mercato

Il suo compagno di box Fabio Quartararo non è molto distante in classifica da Franky, sono appena 8 i punti di differenza. A dimostrazione che in questo momento il vero problema risiede nella YZR-M1. “Ma sembrava che alcuni di voi non se ne fossero accorti – ha proseguito il campione Moto2 nella stagione 2018 -. Quindi mi chiedevano costantemente se speravo che il mio contratto venisse esteso, che la Yamaha mi tenesse… È stato bello difendermi e magari aprire qualche occhio… Per quanto riguarda il mio futuro, stiamo ancora parlando, niente è ancora chiaro. Se ne sta occupando molto bene Gianluca Falcioni di VR46, come ha sempre fatto nella mia carriera“.

L’obiettivo è rinnovare almeno un altro anno con la Yamaha in MotoGP, anche se non sono da escludere altre strade. Innegabile che tutto sia possibile e occorre riservarsi un’uscita d’emergenza. Una delle strade percorribili sarebbe quella di vedere Marco Bezzecchi promosso in Pramac Racing, con Franco Morbidelli che andrebbe ad approdare nel Mooney VR46 Racing Team. Su questo tema il pilota non si sbottona: “Se volete saperne di più, dovete parlare con Gianluca Falcioni“.

Foto: MotoGP.com