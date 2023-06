La MotoGP aspetta con impazienza il ritorno al successo di Marc Marquez che potrebbe incendiare la sfida contro le Ducati e il leader del Mondiale Francesco Bagnaia. La Honda RC213V da parecchio tempo non è più la macchina da guerra che aveva permesso allo spagnolo di scalare le classifiche dei vincitori di tutte le epoche, ma il Sachsenring potrebbe essere il terreno ideale per tendere agguati, a dispetto dell’inferiorità tecnica. Il circuito che ospita il GP Germania è infatti molto lento, con quasi tutte le curve a sinistra. Qui Marc Marquez ha già vinto undici volte, mentre Bagnaia l’anno scorso cadde mettendo a rischio il trionfo Ducati nel Mondiale. Sarà un confronto infernale.

Siamo appena all’inizio

La MotoGP è nel bel mezzo del trittico di inizio estate. Dopo il Mugello piloti e team si sono spostati velocemente in Germania, poco distante Dresda. E’ il settimo dei diciannove appuntamenti previsti, cui seguirà a strettissimo giro il GP d’Olanda, la prossima settimana sul mitico circuito di Assen. Con così tante gare da correre, e considerando anche la novità Sprint del sabato, può ancora succedere di tutto. Bagnaia, dominatore al Mugello, sembra avere in mano la situazione ma basta poco in un Mondiale così equilibrato per far cambiare l’inerzia. Marc Marquez ha spronato Honda a reagire, non c’è più tempo da perdere.

La situazione Mondiale

Pecco Bagnaia è al comando del Mondiale MotoGP con 131 punti, inseguito da Marco Bezzecchi a 110. Terzo è lo spagnolo Jorge Martin (107 punti) mentre per trovare il primo pilota “non Ducati” bisogna scendere al quarto posto di Brad Binder, pupillo KTM a quota 92. Marc Marquez occupa la 18. posizione, con appena 15 punti all’attivo. L’otto volte iridato ha saltato tre GP per infortunio.

GP Sachsenring, gli orari di Sky Sport

Venerdì 16 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 17 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 18 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Sachsenring, la programmazione TV8

Sabato 17 giugno (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 18 giugno (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

Foto: motogp.com