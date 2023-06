MotoGP, Aleix Espargaró: l’infortunio è più grave del previsto

Nonostante il problema al piede e la caduta nella prima giornata del Mugello, Aleix Espargaró è riuscito a strappare due top-10 nel weekend toscano. La caduta in bici del giovedì non ci voleva per il pilota Aprilia, che ha pagato non poco a livello di prestazioni a causa del dolore. Nel giovedì del Sachsenring confessa che l’infortunio è più grave del previsto

Due fratture per Aleix Espargaró

L’alfiere di Granollers sembrava uno dei grandi favoriti alla vigilia di questo campionato MotoGP, invece la Ducati sta dettando legge, con cinque piloti nelle prime sei posizioni in classifica. L’Aprilia RS-GP resta una spanna dietro alla Desmosedici, poi la sfortuna ci mette anche lo zampino. “Ho avuto molto, molto dolore durante il fine settimana, è stato uno dei peggiori weekend della mia carriera da quel punto di vista. Lunedì ho fatto una risonanza magnetica e risulta che ho due fratture nell’astragalo, un grosso edema nell’osso e coinvolgimento dei legamenti. Quindi è una lesione piuttosto grave, lunedì il mio piede era enorme“.

Il piede di Aleix Espargaró continua ad essere monitorato costantemente e richiede altri esami diagnostici per avere un quadro completo della situazione clinica. “Ad Andorra mi hanno detto che è normale non poter vedere questo tipo di frattura nei raggi X perché sono all’interno dell’osso, lo stesso vale per altre lesioni. Giovedì scorso i medici mi avevano consigliato di andare a Firenze per altri accertamenti, ma mi chiedevo perché, avrei corso lo stesso. L’ho fatto e ho sentito molto dolore, è stato quasi un sollievo lunedì sapere che c’erano fratture, perché era strano che facesse così male“.

La situazione di suo fratello Pol

Sicuramente il tracciato del Sachsenring sarà meno duro rispetto al Mugello e richiederà meno sforzo fisico, per via delle numerose curve a sinistra. Dovrà tenere duro fino ad Assen, prima della pausa estiva, quando potrà recuperare definitivamente. “Questo infortunio normalmente richiederebbe circa 4 settimane per riprendersi completamente, ma sappiamo chi siamo e che dobbiamo correre. Ho sbagliato nella parte peggiore della stagione, con tre gare di fila“. Non va meglio a suo fratello Pol, fuori dalla MotoGP dopo l’infortunio di Portimao. “La situazione in cui si trova Pol mi fa rabbia, perché vorrei che fosse qui a correre… Non credo che ci sarà ad Assen, ha visite mediche ogni settimana, ma se non l’hanno fatto correre al Mugello e qui, non credo che gli verrà concesso in Olanda“.

Foto: MotoGP.com