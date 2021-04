MotoGP, Enea Bastianini e i postumi da vaccino: notte con febbre e vomito

Enea Bastianini salta lo scrum del giovedì a causa dei postumi da vaccino. Il pilota del team Esponsorama ha accusato febbre e vomito nella notte.

Nella giornata di mercoledì molti piloti e tecnici della classe MotoGP hanno ricevuto la seconda dose di vaccino. Un rischio che qualcuno, come Alex Rins e personale Suzuki, non hanno voluto prendersi. Non tanto perché contrari al vaccino, quanto per evitare possibili effetti indesiderati a cavallo del secondo Gran Premio. E infatti a qualcuno non tutto è filato liscio.

Enea Bastianini era atteso stamane per il consueto scrum con i giornalisti. Ma ha dovuto dare forfait, come spiega il suo manager Carlo Pernat: “Bastianini non può fare lo scrum perché ieri sera, dopo la seconda dose di vaccino, lui e la sua fidanzata hanno la febbre e sono chiusi in stanza. Hanno avuto un po’ di vomito durante la notte. Dovrebbe passare, vediamo come punta…“. La sua presenza al Gran Premio di Doha non è in discussione. “Sicuramente posso migliorare nelle qualifiche – ha detto ieri ‘Bestia’ -, visto che per 5 millesimi sono rimasto fuori dalla Q2. In gara speriamo che riuscirò a mettere l’abbassatore, così parto un po’ più forte. La procedura si può ripassare nelle prove libere. Questa moto è abbastanza fisica, a metà gara ho dovuto spingere e ho faticato un po’“.

Al momento non si hanno notizie sulle condizioni degli altri piloti, ma ci auguriamo che tutti possano partecipare tranquillamente al prossimo week-end di MotoGP. Anche Marc Marquez è volato a Doha per la seconda dose di vaccino Pfizer. Sia il team che il pilota hanno preferito non pubblicizzare troppo il suo sbarco in Qatar. Per lui non è prevista una sosta ai box per seguire da vicino il lavoro di Stefan Bradl e Pol Espargarò. Tornerà subito in Spagna per proseguire la riabilitazione e gli allenamenti in vista del terzo round a Portimao in programma fra due settimane.

