MotoGP, Enea Bastianini: “Bella soddisfazione essere il primo rookie!”

Enea Bastianini 9° al GP di Portimao e in classifica iridata. Best rookie della MotoGP dopo le prime tre gare: "Andiamo a casa soddisfatti".

Ottima prestazione di Enea Bastianini al GP di Portimao! Il rookie della MotoGP ha conquistato il 9° posto finale, suo miglior risultato stagionale, dopo una gara tutta in rimonta. Partito dalla 16esima piazza ha iniziato docilmente nella prima parte di gara, prima di alzare il ritmo e superare tra i tanti Luca Marini e Maverick Vinales. “Sono soddisfatto della gara, ho imparato tante cose, sono stato veloce alla fine. All’inizio ho cercato di studiare un po’ gli altri, per capire cosa facevano di diverso. Siamo arrivati tardi ma siamo arrivati. Nell’ultimo giro siamo stati più veloci di tutti e riuscivo a far spinnare la moto senza farla innervosire. Quindi dovremo guardare i dati per essere veloci anche all’inizio e anche di più“.

Resta da migliorare la prestazione sul giro secco e provare ad entrare nella Q2 per partire nelle prime fila. Ma Enea Bastianini sta dimostrando di sapersi destreggiare alla grande tra le posizioni più basse e saper prendere lo slancio nel finale. Il pilota del team Esponsorama ancora una volta vince la sfida interna con Luca Marini e si conferma all’altezza della MotoGP. 9° posto in classifica iridata con 18 punti e, provvisoriamente, miglior rookie del 2021. “Il 9° posto (in gara, ndr) è il mio miglior risultato della stagione, ci sono state un po’ di cadute… Ma sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, quindi andiamo a Jerez convinti del nostro potenziale e che possiamo stare lì davanti“.

Da perfezionare anche la partenza in griglia, con la Ducati GP19 che si dimostra ancora troppo aggressiva all’apertura del gas. A metà stagione potrebbe arrivare qualche aggiornamento per Enea Bastianini: “Alla partenza non sono riuscito a partire come volevo, un casino… Dobbiamo imparare e capire come non farla impennare. Essere il primo dei rookie è una bella soddisfazione. Purtroppo Jorge Martin ha fatto un brutto volo, anche lui faticava su questa pista. Andiamo a casa soddisfatti“.

