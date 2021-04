La zampata del rookie: Raúl Fernández conquista la prima vittoria Moto2! Canet e Gardner sul podio, Lowes KO alla prima curva!

Festa anche in Moto2 in casa Red Bull KTM Ajo. Dopo la strepitosa vittoria di Pedro Acosta, brilla anche il rookie Raúl Fernández, che dopo il primo podio di due settimane fa ora trionfa per la prima volta nella classe intermedia. Negli ultimi giri il guizzo giusto per permettergli di guadagnare quel tempo necessario per staccare i rivali e conquistare un fantastico risultato a Portimao. Ma è un gran giorno anche per Aron Canet, che conquista il tanto desiderato primo podio nella classe intermedia, mentre chiude terzo Remy Gardner. Miglior italiano Marco Bezzecchi, che infine è sesto al traguardo dopo aver lottato inizialmente per la zona podio. Gara da dimenticare invece per Sam Lowes, come riportiamo in seguito…

Colpo di scena al via!

Gran scatto per Gardner, ma fa ancora meglio Bezzecchi subito al comando. Che disastro Sam Lowes, lanciato dalla sua KALEX alla prima curva ed immediatamente fuori dalla corsa! Via libera per tutti i suoi rivali, in primis i due citati, Roberts e Vierge, ma anche tutti quelli che seguono, visto che rimane a lungo un bel gruppo. Poco dopo finisce KO anche Navarro, scivolato alla curva 5. GP da dimenticare per il rookie Ogura ed il compagno di box Chantra, ritirati per un contatto tra loro… Brutto incidente poi per l’esordiente Montella (highside) e Manzi (che non ha potuto evitare la moto del collega), presto ritirato anche Bendsneyder per caduta.

VIDEO Il pauroso highside di Sam Lowes alla prima curva

Sette piloti in fuga

Giro dopo giro si riduce il numero di piloti in aperta competizione per la zona podio. Bezzecchi, Canet, Roberts, il duo KTM Ajo, Vierge ed Augusto Fernández riescono ad accumulare costantemente un certo margine sugli avversari. Più indietro invece a referto un pasticcio tra italiani: Vietti e Bulega infatti sono i protagonisti di un incidente alla curva 1. Finisce nella ghiaia anche il GP di Dixon, mentre il gruppo dei sette si sgrana: Canet e Roberts, più tardi anche Raúl Fernández, sembrano avere qualcosa di più degli altri. Questo finché il rookie KTM Ajo non inizia a prendere il largo: i rivali non gli stanno dietro, arriva il primo successo di categoria per lo spagnolo! Lotta a tre finale per gli altri gradini del podio, con Aron Canet che si prende di forza il primo agognato podio di categoria davanti a Remy Gardner.

La classifica

