L’attesa è finita e Fabio Di Giannantonio ha trovato l’accordo con il team VR46 di Valentino Rossi. Sia Repsol Honda che la squadra di Tavullia preferiscono tenere sulle spine i fan della MotoGP, ma dietro le quinte tutto è già scritto. Nonostante davanti ai media Alessio Salucci abbia mostrato qualche incertezza sul nome del sostituto di Luca Marini, ‘Diggia’ avrebbe trovato l’intesa già da diversi giorni.

‘Diggia’ nuovo pilota VR46

Fermin Aldeguer non può rescindere facilmente il suo contratto con il team Speed-up, pena riscatti monetari molto elevati. Il suo obiettivo è diventare campione del mondo Moto2 nel 2024 per poi passare in Ducati Pramac entro il 2026. Da tempo è tramontata l’ipotesi Tony Arbolino del team ELF Marc VDS non è vera o forse non è mai sorta. “Non siamo minimamente preoccupati per Tony perché anche lui dovrebbe pagare una quota di trasferimento”, ha spiegato Marina Rossi, capo del team Marc VDS. E ha aggiunto: “Non c’era alcun interesse nei suoi confronti in questo contesto (VR46, ndr)”.

Nella MotoGP Sprint di Valencia Fabio Di Giannantonio ha chiuso 6° e secondo molti avrebbe potuto attaccare la posizione di Francesco Bagnaia. Meglio non rischiare sul pilota di punta della VR46 Academy, un contatto sarebbe stato troppo per4icoloso oltre che poco proficuo… Alla domanda sul suo futuro l’alfiere Gresini rinvia il discorso al post gara. “Sapremo qualcosa domenica, dopo la gara. Ora preferisco non per parlare del mio futuro non voglio sapere nulla, sono concentrato su quello che devo fare in pista“.

Bastianini dice no a Pramac

Ogni tassello del puzzle MotoGP 2024 sembra al suo posto, ma in Ducati non c’è nulla da escludere. In caso di vittoria iridata, Jorge Martin verrebbe promosso nel team factory. Il Direttore Generale Gigi Dall’Igna ha ribadito a Paolo Campinoti l’intenzione di promuovere ‘Martinator’ come compagno di Francesco Bagnaia, con Enea Bastianini spostato in Pramac, qualora il madrileno si affermasse campione del mondo. Nel paddock di Valencia si è discusso anche di una sostanziosa compensazione a livello economico per Enea, per passare in Pramac. Fino a questo momento, Bastianini ha rifiutato il “declassamento”, forte anche di un contratto firmato. In ogni caso il riminese sembra destinato a chiudere con i vertici di Borgo Panigale nel 2025 e su di lui c’è già l’attenzione di Aprilia che cerca un sostituto di Aleix Espargaro.

Foto: Instagram @fabiodiggia49