MotoGP, Petrucci verso il sogno Dakar: KTM ufficializza la sua avventura

Mancava ormai solo l'annuncio vero e proprio, ora arrivato. KTM ha ufficializzato Danilo Petrucci alla Dakar 2022. "Un sogno che si realizza."

Ormai era ‘ufficiale’ da tempo, mancava solamente il comunicato KTM, arrivato in data odierna. Danilo Petrucci è pronto per una nuova avventura, ovvero il passaggio dalla MotoGP alla Dakar. Un bel salto per il ternano, che però ha disputato con grande entusiasmo i primi test e non ha nascosto il grande fascino per la sua prossima impresa nel deserto, per il terzo anno consecutivo nella penisola arabica. Più volte aveva già parlato di “sogno” riguardo al Rally Raid più famoso e pericoloso del mondo, ad inizio 2022 eccolo ai nastri di partenza coi colori KTM Tech3 e col #90 (suo anno di nascita).

“Partecipare alla Dakar è davvero un sogno che si realizza” è il primo commento di Danilo Petrucci. “È un evento che ho pensato di disputare fin da quand’ero bambino, quando guardavo i video del Rally degli anni ’80 e ’90.” Sottolineando anche che “Credo sarò l’unico pilota che in meno di un mese passerà dalla MotoGP alla Dakar, a cui parteciperò con grande orgoglio. L’unico obiettivo è finirla e divertirmi.” Per lui come detto già un primo doppio approccio, uno in Spagna per la teoria e poi a Dubai proprio nel deserto con vari campioni del mitico Rally Raid. “Ho imparato davvero tantissimo, mi sono stati molto d’aiuto. Certo so che sarà una competizione molto dura, ma non vedo l’ora.”

Una storia davvero particolare, visto che nessuno ha mai compiuto questo passaggio finora. Un rookie assolutamente da tenere d’occhio nella prossima edizione della Dakar, al via il 1° gennaio 2022. “Il talento di Danilo ed il suo carattere lo rendono uno dei pochi che riteniamo in grado di compiere questo cambio dall’asfalto alle dune” ha agggiunto Pit Beirer, KTM Motorsports Director. “Una grande storia con un grande ragazzo. Vogliamo ringraziarlo per la professionalità e per tutti i suoi sforzi come parte del team Tech3 nel nostro progetto MotoGP. Ora è tempo di affrontare un nuovo mondo!”

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto: KTM Media