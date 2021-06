MotoGP, Dani Pedrosa ritorna in pista tre anni dopo

Dani Pedrosa ritornerà sulle piste della MotoGP in veste di wild card. Il collaudatore della KTM ha dato l'ok per il Gran Premio di Misano 2021.

A tre anni dall’addio alle corse MotoGP Dani Pedrosa ritornerà in pista a wild card. Un’occasione attesa ormai da tempo e stavolta KTM è riuscita a convincere il pilota di Sabadell, i tempi sembrano abbastanza maturi. L’occasione sarà il Gran Premio di Misano, quando sarà allestita una bozza del prototipo RC16 2022. In occasione del week-end a San Marino verranno ammesse tre wild-card: infatti scenderanno in pista anche Michele Pirro per Ducati e Stefan Bradl per Honda. Hervé Poncharal, proprietario del team Tech3-KTM e presidente IRTA per quasi 20 anni, è stato coinvolto in queste trattative. “Sì, posso confermare che normalmente sono ammessi solo due wildard per Gran Premio. Ma per Misano sono arrivate tre candidature“, ha detto a Speedweek.com.

Dani Pedrosa ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della KTM RC16, merito di una lunga esperienza in sella alla Honda. Ha anche sviluppato il nuovo telaio da novembre 2019 e l’ultimo telaio usato dal GP Mugello 2021. Fino ad oggi il 35enne spagnolo aveva rifiutato ogni proposta di ritornare in pista per una singola gara, anche come sostituto. Inoltre ha anche stipulato nel suo contratto KTM di non dover rilasciare interviste. E finora non ha mai espresso parole ai media. “Ad essere onesti, non avevo idea che fosse pianificata una gara con Dani“, ha detto Brad Binder ad Assen. “Se è vero, è davvero fantastico. Ne ho sentito parlare per la prima volta qui ad Assen venerdì. Ma ad essere sincero, queste cose non mi interessano molto“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri