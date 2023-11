MotoGP, Casey Stoner critica la Ducati: “Mettono troppo stress”

Tre gare alla fine della stagione MotoGP 2023, ancora tre Gran Premi prima di decretare il nome del nuovo campione del mondo. La certezza è che il titolo iridato finirà per il secondo anno consecutivo nelle mani della Ducati, ma stavolta Francesco Bagnaia deve fare i conti con un rivale in forte crescita come Jorge Martin. Saranno tre round da vivere con intensità, con la Casa di Borgo Panigale che non potrà intervenire minimamente nel testa a testa. Ma secondo Casey Stoner anche all’interno del marchio vincente c’è qualche pecca…

La pressione in casa Ducati

Casey Stoner ha regalato il primo titolo MotoGP alla Ducati, da allora sono passati quindici anni di digiuno prima di rimettere le mani sullo scettro della Top Class. Il grande merito porta la firma di Bagnaia, vincendo il campionato 2022 dopo aver battuto Fabio Quartararo nell’ultima gara a Valencia. In quel caso l’ex pilota australiano ha visto nel comportamento della squadra segnali che non gli sono piaciuti. “Quando iniziano ad andare su e giù per il paddock per parlare con tutte le loro squadre, non si tratta semplicemente di chiedere a un pilota di non causare problemi al compagno di squadra“, ha dichiarato a TNT Sports. “Loro cercano di controllare tutto l’operato. Non mi è piaciuto vederlo e so che Pecco non lo voleva. Mettono troppo stress nelle situazioni, potrebbero migliorare in quell’area“.

Stoner critico nei confronti di Ducati

Stavolta nella sfida tra Bagnaia e Martin non saranno ammessi ordini di scuderia, i vertici emiliani lasceranno carta bianca e faranno parlare i risultati. In ogni caso Ducati ne esce vincente, anche se il team factory ha in conto sponsor di grande tenore. E la Desmosedici GP è la moto migliore in griglia, di gran lunga più avanti rispetto ai colossi giapponesi Honda e Yamaha. A tal proposito Casey Stoner continua a trovare note di criticità nel marchio di Borgo Panigale. “Hanno la moto migliore ormai da un po’, ma hanno comunque faticato a vincere un campionato fino all’anno scorso e quest’anno. Non è stata una questione di moto. Riguarda il modo in cui viene eseguito il programma. Devono dare più credito ai piloti, lasciargli voce in capitolo“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon