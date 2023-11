Formula 1: Verstappen trionfa nella Sprint Race di Interlagos

Max Verstappen si prende anche la Sprintrace di Interlagos trionfando davanti a Lando Norris e Sergio Perez. L’olandese è scattato dalla seconda piazza, ma già alla prima curva era in testa al gruppo. Verstappen ha avuto uno scatto migliore di quello di Norris, con il britannico che ha potuto ben poco per fronteggiare Max. Il campione del mondo conquista la sua quarta Sprint della stagione, la quinta per la Red Bull. Domani Max partirà dalla Pole Position, per cercare di continuare il suo filotto di vittorie. La gara corta di oggi è stata molto divertente, i sorpassi tra i piloti sono stati molteplici.

Le altre posizioni a punti dietro a Max Verstappen

Norris non è riuscito a sfruttare al meglio la sua prima posizione in griglia, avendo come detto uno scatto più lento, tanto che è stato attaccato anche da George Russell. Il britannico comunque è giunto ancora a podio ed ha mostrato un passo interessante, chissà sé domani riuscirà a battagliare con Verstappen, ricordiamo però, che partirà sesto. Il podio viene chiuso dall’altro porta colori della casa austriaca, Perez riesce a tornare a svolgere una prova convincente. Il messicano ha mantenuto la sua posizione di partenza, dopo però, aver lottato con le Mercedes in gara.

Sorride una freccia della casa di Stoccarda che si piazza ai margini del podio. Russell riesce a partire bene, tanto che sembrava potesse lottare per i primi tre posti. Il quinto posto è per Charles Leclerc, con la Ferrari che con le gomme soft è parsa in difficoltà. Vedremo domani in gara, come si comporterà il Cavallino rampante con le gomme morbide, visto che nel finale è parsa tornare su tempi accettabili. Ottima sesta posizione, per Yuki Tsunoda, che ha provato a battagliare anche con il monegasco. Settimo posto per Lewis Hamilton, che nel finale crolla dal quinto al settimo posto. La zona punti è chiusa dall’altra rossa, quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo è parso un po’ sottotono, per domani dovrà fare qualcosina in più.

Arrivo della Sprintrace ad Interlagos

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) VINCITORE

2- LANDO NORRIS (MCLAREN) +4.2

3- SERGIO PEREZ (RED BULL) +13.6

4- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +25.8

5- CHARLES LECLERC (FERRARI) +28.5

6- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) +29.2

7- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) +34.7

8- CARLOS SAINZ (FERRARI) 35.1

9- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) +35.3

10- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +38.2

11- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) +39.0

12- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +39.4

13- PIERRE GASLY (ALPINE) +40.6

14- ESTEBAN OCON (ALPINE) +42.8

15- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +43.3

16- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) +56.5

17- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) +58.7

18- NICO HULKENBERG (HAAS) +60.3

19- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +60.7

20- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) +60.9

