MotoGP, Carlo Pernat assicura: “Ducati non ha preferenze”

Nella seconda giornata di test MotoGP a Sepang Ducati ha proseguito il lavoro sulle diverse configurazioni aerodinamiche della Desmosedici GP23. Enea Bastianini ha compiuto solo 32 giri a causa delle pessime condizioni meteo che hanno rallentato il lavoro di tutti i piloti. Nel day-1 il pilota romagnolo del team Lenovo Ducati ha migliorato il feeling con la moto 2022 prima di concentrarsi sull’ultima evoluzione. Ai box c’è massima collaborazione con il campione del mondo Pecco Bagnaia e i vertici della Casa emiliana. Nella seconda giornata di test Irta Enea chiude con il 9° crono e un distacco di quattro decimi dal best lap di Jorge Martin.

Ducati versione super aerodinamica

Gli ingegneri di Borgo Panigale hanno portato diverse soluzioni aerodinamiche per aumentare il carico in curva, anche se di conseguenza aumenta la resistenza all’avanzamento, il cosiddetto drag. Al vaglio differenti diffusori laterali montati sulla parte basse della carena. Quanto più la moto viene spinta verso il basso con il carico aerodinamico, tanto più aumenta l’aderenza e quindi la velocità. Ducati è stata la prima formazione MotoGP a introdurre i due diffusori che estraggono l’area frontalmente per forzarla verso il basso aumentando il carico. Anche il motore 2023 è un positivo passo in avanti per la Desmosedici, anche se l’evoluzione ha puntato maggiormente alla percorrenza in curva piuttosto che alla velocità massima. Al contrario della Yamaha M1 che ha ridotto sensibilmente le distanze in termini di top speed.

Bastianini e Bagnaia “dream team”

Siamo solo alle prime fasi della preseason MotoGP, ma tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia c’è massima serenità ai box. “Voto 9 a Ducati, Bagnaia e Bastianini – ha commentato Carlo Pernat a Sky Sport -. Non ci sono preferenze, ci si divide bene, sia Dall’Igna che Tardozzi e Ciabatti. I piloti collaborano tra loro, non avevo dubbi. Si conoscevano dai tempi della minimoto, le loro famiglie… Sono molto incisivi e sereni. Chiaramente le gare sono un’altra cosa, ma l’ambiente è perfetto, meraviglioso“.

Il ‘Bestia’ sembra essersi acclimatato alla grande nel team Ducati factory, anche se molto del suo lavoro è ora incentrato nel collaudare le nuove componenti. “Dopo aver visto Capirossi e Iannone ora tocca a lui. Per lui è la prima volta in un team ufficiale, avevo qualche paura, invece è una grande soddisfazione. Invece sembra che ci sia nato, vuol dire che le cose vanno bene. Ducati è un team dove c’è un campione del mondo e un terzo posto – ha concluso il manager di Enea Bastianini -, facciamo un mix e vediamo“.

La seconda giornata di test MotoGP

Enea Bastianini ha firmato il suo miglior giro in 1’59″194, ma ancora deve trovare la giusta sintonia con la Ducati GP23. Nel pomeriggio le condizioni da bagnato gli hanno permesso di comprendere meglio alcuni dettagli della nuova Desmosedici. “E’ stata una giornata impegnativa, al mattino ho girato sull’asciutto con la gomma nuova per capire il potenziale. Ma non è andata come mi aspettavo. Sul bagnato ho capito qualcosa in più, mi ha permesso di capire alcune cose che mi erano sfuggite sull’asciutto. Domani penso che andremo meglio con le slick usate“.

Foto: Ducati Corse