MotoGP, Bezzecchi suspense a Losail: “Non so cosa aspettarmi”

La MotoGP ritorna in pista per il secondo e ultimo test preseason del 2024, poi il Motomondiale prenderà inizio. Saranno due giorni fondamentali per sistemare gli ultimi dettagli dei nuovi prototipi, per Marco Bezzecchi sarà un’ulteriore occasione per prendere confidenza con la Ducati GP23. Il talento romagnolo del team VR46 non ha brillato nella tre giorni di Sepang, mancava il feeling con la penultima versione della Desmosedici. Allora testa bassa e lavorare, a Doha c’è bisogno di arrivare ai nastri di partenza con le idee più chiare.

Aspettative a Doha

Nell’angolo di box di Bezzecchi aleggia una certa preoccupazione dopo l’uscita a Sepang, dopo un’ultima stagione di altissimo livello, terminata con il terzo posto finale. Resta da capire cosa c’è che non va tra il pilota e la GP23. “Non so cosa aspettarmi. L’obiettivo è sicuramente cercare di fare meglio rispetto alla Malesia, perché lì ho faticato molto, soprattutto l’ultimo giorno. Vorrei ritornare ed essere veloce. Abbiamo lavorato molto a casa, analizzato tutti i dati e pianificato cosa fare qui. Aspetto un test positivo“.

I dati del neo arrivato Fabio Di Giannantonio potrebbero rivelarsi molto utili per sistemare il setting della Ducati GP23 e ottimizzare lo stile di guida. Marco Bezzecchi sa bene di dover migliorare la fase di frenata, come rivelato dalla telemetria dell’ultimo test MotoGP. “La frenata dipende molto dallo sterzo e se freni bene tutto diventa più facile“, sottolinea l’allievo della VR46 Academy. “Abbiamo esaminato tutto e fatto un buon piano per il Qatar. Naturalmente è un test diverso, la pista è diversa, ma qui ci sarà anche la prima gara“.

In passato Di Giannantonio si è rivelato molto competitivo sul circuito di Losail, quindi potrebbe essere un jolly da sfruttare. “Questa pista gli si addice molto, ha vinto l’anno scorso – conclude il ‘Bez’ -, quindi sarà interessante provare ad imparare da lui. Ho un buon feeling con lui“.

Foto Pertamina Enduro VR46 Racing

