MotoGP, Bezzecchi sorpassato da Marini: “Guarderò i suoi dati”

Marco Bezzecchi ha chiuso una buona prima giornata in India. Miglior crono al mattino nelle FP1, quinto nelle prove libere del pomeriggio, l’unica sessione che permette di qualificarsi direttamente per la Q2. Ancora dolorante dopo la caduta a Barcellona, il pilota del Mooney VR46 Racing Team può approfittare di questa novità in calendario per raggiungere Jorge Martin o addirittura Pecco Bagnaia in campionato, anche se il compito si preannuncia arduo.

Bezzecchi nelle zone di vertice

L’allievo della VR46 Academy apprezza il layout indiano, sebbene nasconda delle insidie. “Il tracciato è davvero bello, tecnico ed impegnativo. È stata dura, ma è stato bello. Non è facile fermare la moto alla prima curva, anche perché la seconda segue subito dietro. È dannatamente difficile… Il terzo settore è il più difficile, con le due chicane e la curva ripida. Se sbagli all’inizio rovini tutto“.

Alla domanda sul suo stato di salute dopo la caduta in Catalunya, ​​Marco Bezzecchi rassicura tutti. “Sono molto felice per la mia mano. Mi sento bene sulla moto e posso dire che la mia condizione fisica è tornata quasi al 100%. Sono ancora un po’ dolorante e anche se ci sono due chicane in pista è meno dura che a Misano. Oggi il caldo si è rivelato molto insidioso“.

Per una volta davanti a lui c’è Luca Marini nella classifica dei tempi. “Devo andare a dare un’occhiata ai suoi dati“, ha scherzato il ‘Bez’. Nelle qualifiche può sicuramente dire la sua e giocarsi ottime possibilità per la gara sprint e la sfida domenicale.

