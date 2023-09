Il Motocross Mondiale conclude il cammino sul mitico tracciato di Matterly Basin, in Gran Bretagna. Stavolta si corre unicamente per lo spettacolo, considerando che Andrea Adamo (MX2) e Jorge Prado (MXGP) si sono già laureati campioni del Mondo. E’ stato decisivo l’appuntamento di domenica scorsa a Maggiora, diventata una gran festa per acclamare il primo successo iridato del 20enne siciliano della KTM. L’allievo di Tony Cairoli l’anno prossimo difenderà la corona impegnato di nuovo nella serie dei piloti under 23 anni.

Focus sul Motocross delle Nazioni

La tappa britannica diventa anche un interessantissimo antipasto del gran finale della stagione del fuoristrada, cioè l’attesissimo Motocross delle Nazioni che si correrà fra due settimane sul tracciato francese di Ernee. Stiamo parlando della sfida Mondiale in prova unica riservata alle formazioni nazionali, ciascuna in pista con tre piloti. L’Italia schiera un tris estremamente interessante: Andrea Adamo in MX2, Alberto Forato in MXGP e Mattia Guadagnini con la Open. I nostri sono in forma smagliante, sta tornando al top anche Guadagnini. Sognare è lecito.

Come e dove vedere il GP Matterley Basin

La diretta integrale, anche delle qualifiche del sabato, sarà garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Quest’ultima tappa del Mondiale sarà offerta in TV da RaiSport (ad accezione di gara 2 della MX2, in differita) e da Eurosport. La Rai trasmette in diretta tutte le gare anche in streaming, su RaiPlay. Orari e collegamenti qui sotto.

Sabato 23 settembre

11:35 MX2 Prove Libere

12:15 MXGP Prove Libere

14:20 MX2 Time Practice

15:00 MXGP Time Practice

16:25 MX2 Qualifying Race

17:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 24 settembre

11:20 MX2 Warm Up

11:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

16:10 MX2 Gara 2 (differita RaiSport ore 23, diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 779 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 706 punti; 3. Liam Everts (KTM), 702 p.; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 702 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 558 p.; 6. Kevin Horgmo (Kawasaki), 541 p.; 7. Kay de Wolf (Husqvarna), 531 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 523 p.; 9. Thibault Benistant (Yamaha), 493 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 377 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 890 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 807 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 719 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 655 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 612 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 565 p.; 7. Alberto Forato (KTM), 490 p.; 8. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 334 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 314 p