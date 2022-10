MotoGP, Bezzecchi dalla pole a zero punti: “Una sanzione incomprensibile”

La partenza dalla pole position aveva lasciato sperare ben altro risultato finale per Marco Bezzecchi nel GP della Thailandia. Il rookie MotoGP del team Mooney VR46 aveva segnato un traguardo storico al termine delle qualifiche, firmando un nuovo record del circuito in 1’29″671. Allo spegnimento dei semafori domenicale ha retto per tre giri al comando, prima di essere superato dal pilota ufficiale Jack Miller. Dopo cinque giri un calo di grip lo ha sprofondato nelle retrovie, fino a lasciarlo fuori dalla zona punti in P16.

Bezzecchi scivola sul bagnato

La pista bagnata del Buriram si rivela fatale per Marco Bezzecchi, perde confidenza con l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP21, costretto a cedere una posizione subito dopo il via per una penalizzazione. “Non è stata la gara che speravo, il meteo ci ha giocato un brutto scherzo e non sono mai riuscito a trovare davvero il giusto feeling alla guida. Sono partito bene, poi la penalità e in scia ho iniziato a fare molta fatica – racconta il ‘Bez’ -. Ho dovuto alzare il ritmo e ho perso terreno. Mi dispiace molto, fino a qui era stato un ottimo weekend“. Vada per la mancanza di esperienza con una MotoGP su questo circuito, sembra davvero insolito il crollo dopo pochissimi giri. “Non molliamo, la squadra sta lavorando sodo, facciamo tesoro di questa situazione“, ha chiosato il team manager Pablo Nieto.

Sanzione dopo il tocco con Martin

L’allievo della VR46 aveva brillato anche nelle FP4 con il terzo posto provando una simulazione di gara. La pioggia ha portato condizioni diverse da quelle registrate nei giorni precedenti. Alla partenza si è scontrato con il compagno Ducati Jorge Martin alla curva 1. “Ho avuto una partenza pulita, ma Martin mi è venuto troppo vicino prima della curva, motivo per cui ho dovuto andare lontano“, ha spiegato il 23enne. Un’uscita che gli è costata la retrocessione di una piazza decretata dai Commissari, secondo cui avrebbe trovato vantaggio nel mantenere il comando del gruppo. “La penalità è assolutamente incomprensibile“, ha commentato Marco Bezzecchi. “Martin mi ha toccato sia in rettilineo che in curva e poi è andato lontano. Ma io ho ricevuto la sanzione e lui no“.

Mancanza di feeling sull’avantreno

Non è riuscito a tenere il passo dei migliori, dopo 14 giri è uscito fuori dalla top 15, tagliando il traguardo con un ritardo di oltre 33″ dal vincitore Miguel Oliveira. “Quando la pista era ancora molto bagnata mi sentivo bene. Tuttavia, la penalità mi ha fatto perdere un po’ il ritmo e man mano che la pista si asciugava peggiorava il mio feeling sulla moto. Spesso perdevo la ruota anteriore e non avevo fiducia. Non volevo cadere e buttare via il buon weekend. Anche senza la sanzione – ha ammesso il pilota del Mooney VR46 Racing Team – il risultato non sarebbe stato molto diverso“.