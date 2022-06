MotoGP, Bastianini sotto pressione? Pernat: “Diciamo le cose come sono”

Enea Bastianini ha il dovere di cancellare l’onta dei due zeri accumulati nelle ultime due gare MotoGP in Catalunya e al Mugello. Le tre vittorie a Losail, Austin e Le Mans avevano lasciato presagire una stagione esuberante per il pilota del team Gresini, l’ascesa al team Ducati factory sembrava una questione di dettagli, ma gli ultimi risultati e la contemporanea ripresa di Jorge Martin sembrano remargli contro. Pilota sotto pressione? Forse sì, ma qui in Germania e nel prossimo round di Assen potrebbe giocarsi tanto e quindi sarà necessario tenere la mente libera da altri pensieri.

Problemi nel T2 per Bastianini

Il layout tedesco non calza alla perfezione del 24enne romagnolo e nella prima giornata di prove libere resta fuori dalla top-10. Si tratta di limare qualche decimo nel secondo settore del circuito, ma stamane nelle FP3 tutti andranno fortissimo ed Enea dovrà tirare fuori la ‘Bestia’ che è in lui per assicurarsi un posto diretto nella Q2. Un primo passo imprescindibile per restare nelle zone alte di classifica MotoGP. In questo fine settimana è assente il suo capotecnico Alberto Giribuola positivo al Covid, che però resta collegato full time in smart working. “Abbiamo faticato un po’, anche lo scorso anno qui non è stato facile. Sappiamo su cosa dobbiamo puntare per essere competitivi e sono sicuro che domani (oggi, ndr) faremo parte del gioco, ci manca ancora qualcosa nei settori due e tre. Dalla curva 6 alla curva 8 non ho un buon feeling con l’avantreno, di conseguenza la percorrenza viene meno“.

Dubbi sul futuro in MotoGP?

Quanto influisce il rilancio del ballottaggio fino ad agosto con Jorge Martin? La Casa di Borgo Panigale si è voluta prendere del tempo prima della decisione, ha dato una nuova opportunità al pilota spagnolo, rinviato i tempi anche per blindare il talento del team Pramac ed evitare che venisse coinvolto da altre sirene di mercato. Per il manager Carlo Pernat quello del contratto è un argomento ininfluente sulle prestazioni di Enea Bastianini. “Lo vedo carico, penso che le voci sul contratto non abbiano nulla a che fare con gli ultimi risultati. Diciamo le cose come sono… Quando parti dalla quarta o quinta fila l’errore ci sta, il pilota che vuole vincere il Mondiale deve partire dalle prime file, se parti dietro devi fare dei sorpassi difficili, con gente che va forte, l’errore ci sta. Ma Enea è sereno, conosce le sue possibilità, la moto è ottima, non abbiamo Giribuola in questo fine settimana ma lavora in diretta, vede tutto. La situazione non è catastrofica, si può fare bene in tutti i modi, ma non esageriamo“.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”