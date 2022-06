MotoGP: Bastianini senza Giribuola, GP Germania già in salita

Assenza importante per Enea Bastianini verso il Gran Premio di Germania. Mancherà proprio il suo ingegnere di pista Alberto Giribuola, costretto a rimanere a casa per positività al Covid, anche se sta bene. Dal team Gresini hanno annunciato anche il nome del sostituto, per ora solo per la tappa al Sachsenring. Il ruolo di capotecnico di ‘Bestia’ verrà coperto dal coordinatore tecnico Sergio Verbena.

Cambio obbligato in corsa quindi, per un weekend in cui l’iridato Moto2 2020 deve riscattarsi dopo due zeri consecutivi. “In Germania lo scorso anno non sono stato veloce” ha ammesso. Sottolineando però che “C’è tanta voglia di migliorare e ritrovare quel feeling sull’anteriore che ci farebbe tornare lì davanti. Non è tra i miei circuiti favoriti ma, se siamo a posto con la moto, possiamo divertirci.”

Foto: Gresini Racing