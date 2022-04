MotoGP, Bastianini frena sul bagnato: “Sembrava di essere al mare”

Enea Bastianini resta fuori dalla top-10 al termine della prima giornata di prove libere MotoGP a Portimao. Il leader del Mondiale soffre sul bagnato come precedentemente avvenuto in Indonesia, anche se durante le FP2 ha apportato delle modifiche che gli hanno permesso di migliorare il feeling sulla Ducati Desmosedici GP21. Peccato che nel pomeriggio di Algarve la pioggia non abbia dato tregua, anzi. Nel pomeriggio si è intensificata ed ha reso impossibile migliorare i riferimenti del mattino.

Il venerdì del leader MotoGP

Per sabato si prevede una FP3 sull’asciutto e quindi sarà un assalto al tempo generale. Sarà una sessione decisiva per entrare direttamente nella Q2. Per Enea Bastianini è stata una giornata proficua per prendere confidenza sul bagnato: “Abbiamo fatto un po’ di esperienza sul bagnato, non siamo messi così male come si vede dalla grafica. Siamo stati molto costanti e alla fine giravamo anche bene, purtroppo l’acqua si è alzata ed era veramente difficile. Non siamo lontani, anche se spero in sessioni migliori per domani, nel finale delle FP2 è stata davvero difficile. Vedremo se avremo l’onore di girare sull’asciutto“.

Insieme al suo capotecnico Alberto Giribuola studierà i dati in vista di domani, con l’obiettivo di difendere il suo primato in classifica MotoGP. “Abbiamo lavorato un po’ sul setting, non siamo partiti bene, nel pomeriggio un po’ meglio grazie ad una modifica. Adesso abbiamo apportato un altro cambiamento ma non sono riuscito a capirlo molto. L’ultimo giro è stato difficile, al rientro ai box c’erano almeno cinque dita di acqua in pista, sembrava di essere al mare – ha concluso Bastianini -. Sono arrivato in porto“.