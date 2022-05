MotoGP, Bastianini-Ducati massima fiducia: “Mi stanno aiutando”

Dopo un inizio di campionato MotoGP sfavillante, con due vittorie nelle prime quattro gare, Enea Bastianini approda a Le Mans dopo la caduta di Portimao e l’ottavo posto a Jerez. In Andalusia non ha mai ingranato la giusta marcia, pochi sorpassi e nel finale è riuscito a beffare il compagno di marca Marco Bezzecchi del team Mooney VR46. Conserva la terza posizione in classifica a quota 69 punti, a 20 lunghezze dalla vetta detenuta da Fabio Quartararo.

Il bilancio di Jerez

Il Gran Premio di Francia si contraddistingue per l’incognita meteo, un valore con cui bisognerà fare i conti anche nel prossimo round. Previsto bel tempo fino a venerdì, ma da sabato le piogge potrebbero sconvolgere gli equilibri in pista, con le FP2 che si riveleranno probabilmente decisive per l’accesso diretto al Q2. “Le Mans è una pista che mi piace, al momento c’è bel tempo ma forse si guasterà un pochino – sottolinea Enea Bastianini -. A Jerez ho faticato un po’, non ho trovato mai la velocità giusta, stranamente più con le gomme da gara che con la soft. E’ la prima volta che mi sono trovato in una situazione del genere. Ripartiamo daccapo, la base della moto è buona, sono ottimista“.

Bastianini e il futuro in MotoGP

Il pilota romagnolo si gioca una fetta importante di futuro in terra francese. In gioco c’è la sella del team Ducati factory per il 2023, ma dovrà fare i conti con Jorge Martin. Il madrileno del team Pramac è sicuramente sfavorito in termini di risultati stagionali, ma nell’anno di esordio Jorge ha sicuramente ottenuto di più. A Borgo Panigale prenderanno una decisione a giugno, ma Le Mans può essere già decisiva in questo momento di mercato piloti davvero frenetico dopo l’uscita della Suzuki. “Sicuramente bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, ho fatto un inizio di stagione molto buono, ho vinto due gare. Siamo partiti con il piede giusto, adesso viene il difficile per essere sempre davanti“.

Una decina di giorni fa a Jerez si è svolta una giornata di test ufficiale MotoGP. A disposizione di Enea Bastianini la nuova carena aerodinamica adottata dalla Desmosedici GP22, con i suoi pro e contro. Gigi Dall’Igna aveva promosso massimo sostegno tecnico al romagnolo ed ha mantenuto quanto detto. “Ducati è qua per proiettarmi, se vado bene l’aiuto c’è. Da quel lato sono tranquillo“. L’obiettivo realistico resta la top-5, ma il ‘Bestia’ sotto sotto punta a fare il tris di vittorie.