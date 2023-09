MotoGP, Bagnaia vuole rispondere a Martin: “Basta perdere punti”

Jorge Martin troppo forte, Francesco Bagnaia ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella sprint race MotoGP al Buddh International Circuit. Adesso sono 33 i punti che separano i due piloti nella classifica generale. Lo spagnolo è particolarmente forte in India, vedremo se domani il campione in carica riuscirà a riscattarsi e a mettere la sua Ducati davanti a quella del rivale.

MotoGP India, l’analisi di Bagnaia

Al termine della giornata Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Essere secondo è il miglior risultato a cui potevamo ambire. Ieri pensavo che avremmo fatto fatica, perché non siamo a posto soprattutto in termini di stabilità. La moto è molto nervosa e faccio molta fatica a sfruttare il mio punto forte. Credo che Jorge stia frenando più forte, oggi ha fatto tutta la differenza lì. Comunque abbiamo fatto un passo in avanti stamattina, dobbiamo continuare in questa direzione. Dobbiamo essere contenti di aver trovato un’altra volta la quadra per arrivare secondi. Siamo stati anche fortunati, perché senza il problema di Bezzecchi saremmo finiti terzi probabilmente“.

Pecco ammette la superiorità di Martin e Bezzecchi: “Hanno un potenziale maggiore al momento, riescono ad essere più competitivi soprattutto in frenata e in certe parti della pista. Noi comunque stamattina abbiamo fatto un buon lavoro con le gomme da gara, ero l’unico con la media e mi trovavo abbastanza bene. Sicuramente ha meno grip della soft, però era molto costante. Se Martin e Bezzecchi useranno la soft, probabilmente sarà un azzardo andare con la media. Comunque mai dire mai, sono abbastanza tranquillo che risolveremo i problemi che stiamo avendo“.

Chiaramente l’avvicinamento di Jorge in classifica non passa inosservato, ma al tempo stesso il pilota ufficiale Ducati spiega che l’approccio è quello giusto: “Siamo sempre molto tranquilli nel lavoro, riusciamo ogni volta a trovare una quadra. Avere tante gare in rapida successione ti impone di trovare un setup di base che funzioni bene, altrimenti la fatica raddoppia. D’ora in avanti andremo su piste che a me piacciono molto, sono contento. Intanto pensiamo a domani, è importante non perdere ancora punti. Purtroppo tra Barcellona, Misano e oggi stiamo perdendo punti. Dobbiamo lavorare per stare davanti“.

Foto: Ducati Corse