Motocross Matterley Basin: Adamo 2° per le ultime gare del 2023

Campioni del mondo in evidenza anche nelle ultime manche di qualifica del 2023. L’iridato MX2 Andrea Adamo si prende il secondo posto, in MXGP invece Jorge Prado non ha rivali: pronti, partenza e fuga per la vittoria. Come si comporteranno i nuovi re delle due categorie nelle gare della domenica a Matterley Basin? Intanto ecco come sono andate le corse odierne.

MX2: Adamo 2° in qualifica

Categoria che, tra gli altri, vede in azione anche il fresco campione EMX250 Andrea Bonacorsi per una meritata wild card. Scatta al meglio Sasha Coenen, ma l’holeshot è di Simon Laegenfelder, terza piazza per Andrea Adamo, con il numero dorato, da neo campione del mondo. Non è una situazione ideale per Liam Everts, fuori dai 10 mentre Jago Geerts e Simon Laegenfelder, i diretti rivali per il vice-campionato, si stanno giocando la vittoria. Assieme ai gemelli Coenen, prima della caduta di Lucas che quindi complica sensibilmente la sua manche di qualifica. Mentre Sasha ed il campione Adamo non si risparmiano, regalando un bel duello per le restanti posizioni del podio. La vittoria però è lontana, il tentativo di recupero è tardivo: l’ultima pole dell’anno va a Simon Laegenfelder su Andrea Adamo e Jago Geerts.

MXGP: Prado passo da campione

A differenza di Adamo, Jorge Prado non ha davvero problemi al via. Infatti ecco di nuovo l’holeshot nelle mani del neo campione del mondo, che da quel momento però non concede tregua ed anzi dà vita ad una fuga per il successo nell’ultima Qualifying Race. Dietro seguono Romain Febvre, Tim Gajser, Maxime Renaux per una top 4 composta da marchi differenti, almeno fino all’incidente dell’alfiere Yamaha, che precipita in classifica. Qualcosa cambia però sul finale: Prado non è troppo lontano, Febvre ha deciso di provarci e si riavvicina nei giri finali. Nell’ultima tornata in particolare è davvero vicino, ma lo spagnolo non cede e trionfa anche sulla pista britannica! Miglior italiano Alessandro Lupino 10°, Mattia Guadagnini 14°, Alberto Forato invece alla fine si affida all’assistenza medica per quel che appare come un problema ad una spalla.

Foto: mxgp.com