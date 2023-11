MotoGP, Bagnaia: “Venerdì fantastico, la mia Ducati funziona perfettamente”

Francesco Bagnaia ha raggiunto il primo obiettivo del Gran Premio del Qatar, ovvero chiudere in top 10 la sessione di pre-qualifiche. Ottavo tempo, appena dietro il suo rivale Jorge Martin. Le condizioni della pista sono diverse rispetto agli scorsi anni, quindi i dati del passato servono poco ed è stato importante girare il più possibile per raccogliere tanti informazioni utili per il resto del weekend. Lui sembra essere messo meglio rispetto allo spagnolo.

MotoGP Qatar, l’analisi di Bagnaia

Bagnaia si è detto moto soddisfatto della sua Ducati Desmosedici GP23 a fine giornata. Queste le sue considerazioni a Sky Sport MotoGP: “Non ho toccato un millimetro rispetto a stamattina, quando avevamo solo abbassato leggermente la forcella. Non è il caso di toccare niente, la moto funziona perfettamente. Mi sono trovato davvero bene, è stato un venerdì fantastico“.

È davvero sorridente e convinto della sua forza al Lusail International Circuit, anche se sa che non sarà una passeggiata vincere: “Siamo veramente veloci, sia con le gomme nuove sia con quelle usate il nostro passo è molto veloce. Purtroppo il mio giro migliore mi è stato tolto per la bandiera gialla, potevo essere nelle prime tre posizioni. Comunque sono molto contento per tutto, ci voleva un venerdì così. Eravamo davanti e riuscivamo a fare la differenza. Vedo due Aprilia moto veloci, ovvero Fernandez e Vinales, però secondo me siamo molto competitivi“.

Foto: Valter Magatti